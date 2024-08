- El coste del seguro de automóvil podría aumentar para aproximadamente 4,7 millones de asegurados.

Aproximadamente 4.7 millones de conductores de automóviles en Alemania se espera que enfrenten aumentos en sus primas de seguro debido a la introducción de nuevas categorías regionales, según la Asociación Alemana de Seguros (GDV). Por otro lado, alrededor de 4.7 millones de conductores podrían experimentar una disminución en sus primas. Sin embargo, alrededor de 33 millones de propietarios de vehículos podrían no verse afectados.

Cuanto más graves sean los daños, peor será la calificación

La reciente introducción de categorías regionales para el seguro de responsabilidad civil, todo riesgo y daños parciales por parte de GDV ha llevado a esta situación. Cuanto más graves sean los daños en una región determinada, peor será su calificación en las respectivas categorías. El factor clave no es dónde ocurrieron los daños, sino dónde está registrado el vehículo.

Para las aseguradoras, las categorías regionales de GDV son uno de varios elementos de precios utilizados para determinar las primas.

Offenbach y Berlín encabezan la lista de daños

El distrito del estudio con la tasa de daños más alta fue la ciudad de Offenbach, seguida de cerca por Berlín. "En ambas ciudades, los daños están casi un 40% por encima del promedio", informó GDV. Por lo tanto, encajan en la peor categoría regional 12 para el seguro de responsabilidad civil. En comparación con las ciudades principales con más de 300,000 habitantes, Berlín tiene la mayor suma total de daños.

Por otro lado, el distrito de Elbe-Elster en Brandeburgo tiene el mejor registro de daños, con daños aproximadamente un 30% por debajo del promedio. Resulta interesante que Numerous districts in Bavaria have improved. "Here, 24 districts and almost every fourth car driver enjoy a more favorable category," it was noted.

A nivel nacional, las calificaciones para 49 distritos con aproximadamente 4.7 millones de conductores han empeorado. Por otro lado, 59 distritos y alrededor de 4.7 millones de conductores se beneficiarán de categorías regionales mejoradas.

Las compañías de seguros ahora pueden utilizar las calificaciones

Las compañías de seguros ahora pueden implementar las calificaciones para nuevos contratos y contratos existentes a partir del próximo año de seguro. Sin embargo, las categorías regionales no son obligatorias para el cálculo de las primas.

Pueden dar lugar a variaciones significativas en las primas de seguro según la región. Por ejemplo, el portal de comparación Verivox estimó que en Berlín-Mitte, el seguro de responsabilidad civil para un VW Passat conducido por una persona soltera de 45 años con una distancia anual de 15,000 kilómetros es en promedio más de la mitad de caro que en la ciudad frisona oriental de Emden.

En el distrito de Berlín de Nikolassee, las primas de seguro para este modelo de cálculo son alrededor de un tercio más altas que en la ciudad vecina de Brandeburgo de Kleinmachnow.

La introducción de categorías regionales para el seguro de vehículos de motor por parte de GDV ha llevado a variaciones significativas en las primas, con Berlín y Offenbach teniendo las tasas de daños más altas y, en consecuencia, siendo categorizados como teniendo peores calificación

Lea también: