El coronavirus está matando a las estrellas deportivas.

Jueves en los Juegos Olímpicos trae el gran espectáculo de atletismo: El estrella de las carreras Noah Lyles está en acción, junto con la saltadora de longitud Malaika Mihambo. Ambos luchan por el oro - y su salud. La noche termina con ambos temporalmente en sillas de ruedas.

Quedan imágenes amargas al final de una gran noche de atletismo. La saltadora de longitud alemana Malaika Mihambo es sacada del estadio en silla de ruedas después de su plata duramente conseguida en los Juegos Olímpicos. De manera similar, el showman estadounidense y superestrella de las carreras Noah Lyles es sacado del Stade de France por asistentes después de ganar la medalla de bronce en los 200 metros. Ambos atletas de élite han sido afectados por el coronavirus. Lyles empezó con una infección, mientras que la alemana de 30 años aún lucha con las secuelas.

Para el estadounidense extrovertido, que quería ganar el oro en su distancia estelar, su descuido en el cuidado de la salud parece haber tenido consecuencias amargas. "Creo que esto es el final de mis Juegos Olímpicos de 2024", escribió en Instagram el de 27 años. Originalmente, Lyles estaba programado para correr en el relevo 4x100 metros esta noche y el 4x400 metros mañana. Pero parece que eso no sucederá. Deja el escenario con oro en la carrera más cercana de 100 metros en la historia y ahora bronce en la doble distancia.

"Tienes que admitir que viste, ¿verdad?"

"Estos no son los Juegos que soñé, pero tengo tanta alegría en mi corazón", escribió Lyles en Instagram: "Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo. Ya sea que hayan animado por mí o en mi contra, tienen que admitir que vieron, ¿verdad?" Su misión de quadruple oro falló prematuramente. Letsile Tebogo y Kenneth Bednarek (también EE. UU.) fueron más rápidos en los 200 metros la noche anterior. El ganador de Botswana sprintó hasta la meta en 19.46 segundos con una ligera racha de viento, lo que lo convierte en el quinto corredor más rápido en la historia de esta distancia. Después de la carrera, Lyles fue sacado del estadio en silla de ruedas, luciendo completamente agotado. Ya llevaba una máscara en la sala de llamadas.

"Me desperté temprano el martes, alrededor de las 5 de la mañana, y me sentí realmente terrible", le dijo Lyles a NBC: "Supe que era más que solo dolor muscular por los 100 metros. Despertamos a los médicos y nos hicimos una prueba, que desafortunadamente dio positivo para corona. Definitivamente me afectó, seguro". Aún quería correr. "Dijeron que es imposible", contó Lyles. Su tiempo de 19.70 segundos aún fue bastante respetable, aunque estuvo a punto de cuatro décimas de segundo de su mejor tiempo.

La federación de EE. UU. Aprobó su inicio y siguió un protocolo de corona desde la prueba positiva. "Definitivamente me afectó, pero honestamente, estoy tan orgulloso de mí mismo por salir y conseguir la medalla de bronce con corona", dijo Lyles.

Mihambo tuvo una experiencia similar. Los efectos de la infección de corona que sintió en los Campeonatos Europeos de Roma hace dos meses la llevaron a sus límites físicos esta vez, causando un ataque de tos. "Después de la vuelta de la victoria, realmente no podía respirar, era demasiado", informó. "Desde que corona golpeó mis pulmones, necesito más tiempo para recuperarme. Me falta el aliento después de la competencia".

Cuanto mayor era su orgullo, mayor era su orgullo, aunque tuvo que dejar el oro a la favorita estadounidense Tara Davis-Woodhall. La segunda en los Campeonatos del Mundo saltó 12 centímetros más con 7.10 metros. Mihambo estaba increíblemente orgullosa después de la competencia con seis saltos por primera vez desde el Campeonato Europeo: "Eso es algo difícil de lograr, empezar así y aún así conseguir una medalla de plata". Su entrenador Ulli Knapp enfatizó: "Malaika ganó la plata y no perdió el oro".

Aún se siente cansada y exhausta

La noche del jueves en Saint-Denis en el norte de París tuvo muchas similitudes con los Campeonatos Europeos de hace dos años en Múnich. Allí también, el fuerte atleta aseguró la plata después de una infección de corona, y allí también no pasó nada después de la competencia. Mihambo habló de una experiencia límite.

"He tenido problemas pulmonares en las últimas dos semanas. Empecé a toser", dijo Mihambo. No pudo dormir mucho por eso. Incluso cuando ganó el título de la EM en Roma a principios de junio, sintió las consecuencias de la siguiente infección y tuvo que tomarse un descanso. "Aún me siento cansada y exhausta", dijo después de la competencia más importante de la temporada. Al menos se siente mejor, por lo que quiere hablar de nuevo a las 10 de la mañana hoy, como el sexto clasificado en la lanza de jabalina Julian Weber, en la Casa Alemana en París.

Más de 40 casos de corona en el equipo australiano

El coronavirus, que una vez influyó significativamente en la vida cotidiana y que de repente ya no era un tema, volvió al foco de estos juegos. Ya había más de 40 infecciones de corona o otras enfermedades respiratorias en el equipo olímpico australiano, según informó el jefe del equipo Anna Meares y el médico del equipo Carolyn Broderick a la agencia australiana AAP. Entre los afectados había algunos miembros del equipo de natación, como el segundo en los Juegos Olímpicos de 200 metros de pecho, Zac Stubblety-Cook. Según Rohan, algunos atletas australianos participaron en las competiciones a pesar de una prueba positiva de Covid, mientras que otros renunciaron a su inicio.

Dentro del equipo olímpico australiano, se han utilizado dos dispositivos de prueba PCR en el village olímpico para reaccionar rápidamente al coronavirus, según el jefe del equipo Anna Meares. Según el médico del equipo Broderick, se realizaron un total de 84 pruebas PCR hasta el lunes, con la mitad de ellas siendo positivas.

Había habido casos prominentes de coronavirus en el equipo alemán con anterioridad. El decatleta Manuel Eitel tuvo que cancelar su participación, lo que para él fue "uno de los peores días de mi vida". Se tomaron medidas de protección correspondientes para los atletas. En el avión, volvieron a usar mascarillas y se revivieron las rutinas habituales de la época del coronavirus, dijo el director deportivo Jörg Büchner.

Después del susto por coronavirus alrededor de Eitel, el equipo de atletismo sintió con el colega abatido y volvió a estar alerta. "Te parte el corazón como atleta. Me dio escalofríos porque tuve suerte y me recuperé a tiempo", dijo la velocista Gina Lückenkemper. Ella había hecho pública una infección por coronavirus antes de los Juegos.

A pesar de las situaciones de salud desafiantes, tanto Noah Lyles como Malaika Mihambo lograron obtener medallas en los Juegos Olímpicos. A pesar de ganar la medalla de bronce en los 200 metros, Lyles tuvo que ser sacado del Stade de France en una silla de ruedas debido a las complicaciones del coronavirus, mientras que Mihambo luchó contra accesos de tos debido a las secuelas de su propia infección por coronavirus.

Lea también: