El cónyuge recluye a su pareja en un refugio de cerdos por un período prolongado.

Se afirma que un hombre de 35 años retuvo a una mujer en un granero durante más de cinco años, según las autoridades polacas. Se acusa a este hombre de someterla a múltiples violaciones, agresiones físicas y tormento psicológico. Según el canal de noticias "Polsat News", basado en un comunicado del fiscalía, el hombre se llama Mateusz J. Se alega que él la golpeó y torturó repetidamente, violándola. Reportadamente, le pegó en la cara y utilizó diferentes objetos para sus ataques.

La prensa polaca reporta que Mateusz J. mantuvo a la mujer cautiva en un pueblo rural llamado Gaika, en el oeste de Polonia. Él y su presunta víctima se habrían conocido en línea en 2019, según el portal local "Myglogow.pl". Se dice que M. confinó a la mujer en una pequeña habitación lateral de su pocilga durante su primer encuentro.

La habitación, que midió solo tres por tres metros, estaría reportadamente cerrada, sin ventanas y con acceso restringido a productos de higiene, agua, electricidad y un baño.

"No podía revelar la verdad a los médicos"

M. habría llevado a la mujer al hospital en varias ocasiones con extremidades rotas. Según "Polsat News", la mujer también habría dado a luz a un hijo en algún momento en un hospital, que fue dado en adopción. La razón por la cual el personal médico de las clínicas no levantó preocupaciones remains unclear. La mujer habría remained silent out of fear due to M.'s continued intimidation. "No podía revelar la verdad a los médicos porque tenía miedo. Me amenazó diciendo que sería peor si me quejaba", le dijo a "Myglogow.pl".

También afirmó no saber su ubicación. "Me cubrió la cabeza con una capucha para que no supiera dónde vivíamos mientras me llevaba al consultorio", dijo. Lo mismo sucedió cuando la sacó por las noches para lavarse.

Cuando la mujer fue hospitalizada en agosto con un hombro dislocado, la clínica alertó a las autoridades, según el fiscal en Glogow. El alcance de sus lesiones anteriores sorprendió al equipo médico.

Padres afirman no saber nada

Según el portal polaco "MyGlow", los padres de M. afirman no tener conocimiento del crimen a pesar de vivir en una casa cerca del establo. "No oímos nada, no vimos nada", dijo la madre de M. al portal. Agregó: "Es un buen chico".

La investigación sigue en curso, según la fiscalía. Se ha emitido una orden de registro y se dice que se solicitará una orden de arresto. Si se declara culpable, el hombre podría enfrentar hasta 25 años de prisión. El pueblo de Gaiki está ubicado aproximadamente a 90 kilómetros al noroeste de Wroclaw (antiguamente Breslau).

