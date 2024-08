- El contrato en Gladbach se termina: Christoph Kramer derrama lágrimas para decir adiós

La separación prematura del campeón del Mundial de fútbol Christoph Kramer y el club de la Bundesliga Borussia Mönchengladbach ha sido finalizada tras prolongadas negociaciones. Como anunció el club el viernes, el contrato con el jugador de 33 años, que expiraba el 30 de junio de 2025, ha sido rescindido. "Chris se ha convertido en una verdadera figura de identificación para este club durante su estancia con nosotros y fue uno de los rostros que moldeó al Borussia Mönchengladbach en los últimos años, por lo que le agradecemos", dijo el director deportivo Roland Virkus.

Kramer jugó un total de diez años en la región del Rin inferior y pasó dos años con Bayer Leverkusen en el medio. Desde 2018, también ha estado trabajando como experto en televisión para ZDF en Mundiales o Campeonatos Europeos y se considera uno de los mejores expertos de la estación.

Sin embargo, el mediocampista defensivo ha pasado por momentos difíciles bajo el entrenador del Borussia Gerardo Seoane y enfrenta una fuerte competencia dentro del equipo. Incluso antes del final de la última temporada, Kramer fue informado en varias conversaciones de que su tiempo de juego ya reducido era poco probable que aumentara. En la última temporada, Kramer solo hizo 16 apariciones y empezó en el once en dos ocasiones.

Christoph Kramer califica su tiempo en Gladbach como "increíble"

Las primeras conversaciones sobre una separación prematura también fallaron debido a su jugoso contrato. Sin embargo, se llegó a un acuerdo justo antes del inicio de la nueva temporada. No se han hecho públicos detalles sobre las modalidades y un posible nuevo club. "He estado conduciendo al Borussia-Park con una sonrisa en la cara durante diez años y nunca he ocultado lo que este club, sus aficionados y sus empleados significan para mí", dice Kramer. "El viaje con el Borussia fue increíble y único. Desafortunadamente, ahora ha llegado a su fin, pero también miro hacia adelante a lo que está por venir", añadió Kramer.

