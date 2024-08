El consumo diario de marihuana está relacionado con un mayor riesgo de cánceres mortales de cabeza y cuello, según un estudio

Nuestro estudio muestra que las personas que usan cannabis, en particular aquellas con un trastorno por uso de cannabis, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de cabeza y cuello en comparación con quienes no lo usan, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Niels Kokot, profesor de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.

El trastorno por uso de cannabis se diagnostica cuando una persona tiene dos o más síntomas como antojo de marihuana, tolerancia a sus efectos, uso de más de lo que se pretendía, uso de marihuana aunque cause problemas en la vida, uso en situaciones de alto riesgo, síndrome de abstinencia y ser incapaz de dejarlo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

"Mientras que nuestro estudio no diferenció entre los métodos de consumo de cannabis, el cannabis se consume principalmente por fumarlo", dijo Kokot en un correo electrónico. "La asociación que encontramos probablemente se refiere principalmente al cannabis fumado".

El 69% de las personas con un diagnóstico de cáncer oral o de garganta sobrevivirán cinco años o más después de su diagnóstico, según el Instituto Nacional del Cáncer. Si el cáncer se metaboliza, esa tasa cae al 14%. Aproximadamente el 61% de las personas diagnosticadas con cáncer de laringe seguirán con vida cinco años después, una tasa que cae al 16% si el cáncer se extiende.

El estudio utilizó datos de seguros para analizar la asociación del trastorno por uso de cannabis con cáncer de cabeza y cuello, dijo el Dr. Joseph Califano, quien ocupa la Cátedra Iris y Matthew Strauss del Canciller en Cirugía de Cabeza y Cuello en la Universidad de California, San Diego. No participó en el estudio.

"Los investigadores utilizaron una base de datos enorme, lo que es realmente extraordinario, y hay un gran poder en mirar números tan grandes cuando normalmente solo vemos estudios pequeños", dijo Califano, quien también es director del Centro de Cáncer de Cabeza y Cuello Hanna y Mark Gleiberman de UC San Diego.

"En promedio, las personas con trastorno por uso de cannabis fuman un porro al día y lo hacen durante al menos un par de años, si no más", dijo Califano, quien coautor de un editorial publicado el jueves en JAMA Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello en conjunto con el nuevo estudio.

Sin embargo, añadió que el estudio no encuentra una asociación entre "el uso recreativo ocasional de marihuana y el cáncer de cabeza y cuello".

Causas de los cánceres de cabeza y cuello

En Estados Unidos, los cánceres de cabeza y cuello representan el 4% de todos los cánceres, con más de 71,000 nuevos casos y más de 16,000 muertes esperadas en 2024, según la Fundación Nacional para la Investigación del Cáncer.

El uso de tabaco, que incluye fumar cigarrillos, cigarros, pipas y tabaco sin humo, y el consumo de alcohol son las dos causas más comunes de cánceres de cabeza y cuello, según los expertos. Otros factores de riesgo incluyen mala higiene oral; enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE; un sistema inmunológico debilitado; y una dieta baja en frutas y verduras. Los factores de riesgo ocupacional incluyen la exposición al amianto y al polvo de madera.

Un número creciente de cánceres de cabeza y cuello se deben a la infección con el virus del papiloma humano o VPH, o el virus de Epstein-Barr o VEB, que son virus de ADN que afectan los genes, lo que los hace susceptibles a las malignidades.

El virus de Epstein-Barr se asocia con la mononucleosis infecciosa, también conocida como la "enfermedad del beso", así como con varios cánceres. Los investigadores estiman que el 90% de la población mundial está infectada con VEB. Hay una vacuna disponible para el VPH, que se asocia con un alto riesgo de desarrollar cáncer de cérvix y algunos linfomas no Hodgkin.

Es posible estar infectado con ambos virus al mismo tiempo, y esa combinación es responsable del 38% de todos los cánceres asociados con virus, según la investigación.

¿Cómo podría el cannabis causar cáncer?

El estudio, publicado el jueves en JAMA Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello, analizó una base de datos de 4 millones de registros electrónicos de salud y encontró más de 116,000 diagnósticos de trastorno por uso de cannabis en personas con cáncer de cabeza y cuello. Esos hombres y mujeres, cuyo promedio de edad era de 46 años, luego se emparejaron con personas que también tenían cáncer de cabeza y cuello pero no se les diagnosticó trastorno por uso de cannabis.

El análisis mostró que las personas con trastorno por uso de cannabis tenían alrededor de 2.5 veces más probabilidades de desarrollar un cáncer oral; casi cinco veces más probabilidades de desarrollar cáncer orofaríngeo, que es cáncer de la parte blanda del paladar, amígdalas y parte posterior de la garganta; y más de ocho veces más probabilidades de desarrollar cáncer de laringe. Los hallazgos fueron verdaderos para todos los grupos de edad, según el estudio.

El humo es una clave importante para la asociación entre el consumo de marihuana y los cánceres de cabeza y cuello, según los expertos. Fumar tabaco duplica el riesgo de desarrollar carcinoma escamoso de cabeza y cuello, que representa el 90% de todos los cánceres de cabeza y cuello. El uso más pesado de tabaco leads to even higher risk, and when alcohol is added, the risk is even greater.

Due to the way marijuana is smoked — unfiltered and breathed in deeply and held in the lungs and throat for a few seconds — the risk from cannabis smoke could be even greater, experts say.

Another key to the puzzle of how cannabis causes cancer: Research has found a link between various cannabinoids and tumor growth. There are more than 100 cannabinoids — biological compounds in the cannabis plant that bind to cannabinoid receptors in the human body, according to the National Center for Complementary and Integrative Health. All told, there are about 540 chemicals in each marijuana plant.

Tetrahydrocannabinol, o THC, es la sustancia que produce euforia, mientras que el cannabidiol, o CBD, se ha demostrado que tiene usos medicinales para la reducción de convulsiones y epilepsia en la infancia.

“Parte de la investigación que ya hemos publicado muestra que el THC o los compuestos similares al THC pueden acelerar el crecimiento tumoral”, dijo Califano. “También tenemos algunos datos que sugieren que los cannabinoides pueden aumentar el crecimiento de los cánceres de garganta relacionados con el VPH”.

Con el aumento del uso de marihuana, hay preocupación de que los diagnósticos de cáncer de cabeza y cuello puedan aumentar en los próximos años, según Kokot.

“Especially as (marijuana) becomes more widely legalized and socially accepted, we may see a corresponding rise in head and neck cancer cases if the association is confirmed”, he said.

“This underscores the importance to inform people about the potential risks and conduct further research to understand the long-term impacts of cannabis use on cancer development.”

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. define el trastorno por uso de cannabis como un estado marcado por síntomas como el deseo de marihuana, la tolerancia y su uso a pesar de los problemas de la vida. Este trastorno aumenta el riesgo de desarrollar problemas de salud, especialmente de cabeza y cuello.

Dado el aumento del uso de marihuana, hay preocupación de que los diagnósticos de cáncer de cabeza y cuello puedan aumentar en el futuro, ya que estas condiciones están significativamente asociadas con el uso de cannabis, según el Dr. Niels Kokot.

Lea también: