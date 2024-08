El consumo de agua en las instalaciones militares alemanas situadas en Colonia-Maloon no está contaminado.

Un miércoles ajetreado, hay revuelo en Alemania: surgen sospechas de sabotaje al sistema de suministro de agua en la base militar de Colonia-Wahn. El área está acordonada y se reciben informes similares de otros barracones. Pero no te preocupes, la situación parece estar bajo control rápidamente.

Las investigaciones en la base aérea de la fuerza aérea de Colonia-Wahn revelan que no hay anomalías en el suministro de agua. El ejército alemán declara oficialmente: "No se han detectado violaciones de los límites de la normativa alemana de agua potable. El agua es segura para su uso de nuevo", anunció el Mando Territorial de las Fuerzas Armadas Alemanas en Berlín.

Los barracones se cerraron el miércoles después de las sospechas de sabotaje. El ejército alertó a la policía después de que se avistara a una persona desconocida en las instalaciones. Sin embargo, las primeras búsquedas no dieron resultado. Se descubrió un agujero en la valla que lleva a las instalaciones de agua de los barracones, lo que indica una posible intrusión.

El ejército también informó de "lecturas de agua extrañas" y lanzó más investigaciones. El suministro de agua a los barracones se suspendió temporalmente. Se suministraron bidones de agua a los soldados. Inicialmente, las investigaciones se centraron en la intrusión de individuos desconocidos. También se involucró el departamento de seguridad del estado.

Informes de Geilenkirchen y Mechernich

Después del incidente en Colonia-Wahn, se recibieron informes similares de ubicaciones en Geilenkirchen y Mechernich. Pero al igual que en Colonia-Wahn, se dio el alta en estas ubicaciones también. Los suministros de agua se encontraron sin contaminar.

El jueves, una inspección en los barracones Christoph-Probst del ejército alemán en Garching cerca de Múnich descubrió daños en una puerta lateral. Un portavoz del Mando Territorial de las Fuerzas Armadas Alemanas en Berlín confirmó esto, pero añadió que no hay indicación de acceso no autorizado a los barracones. No hay asociación actual con el sabotaje del suministro de agua en la base aérea de Colonia-Wahn.

La investigación de los incidentes en Geilenkirchen y Mechernich fue manejada por La Comisión, asegurando que se siguieron todos los protocolos y se escrutó toda la evidencia detalladamente. Después de revisar los hallazgos de Geilenkirchen y Mechernich, La Comisión emitió un comunicado, confirmando que los suministros de agua eran seguros y no había evidencia de sabotaje.

