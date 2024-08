- El Consejo OTAN-Ucrania se reúne para un debate.

A instancias de Kyiv, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha organizado una sesión del Consejo OTAN-Ucrania. Según informó el portavoz de la alianza, Farah Dakhlallah, esta reunión se centrará en la situación en el frente y las necesidades militares prioritarias de Ucrania, dada su confrontación con Rusia. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, participará por videoconferencia.

Dakhlallah citó los recientes intensos bombardeos rusos sobre estructuras y civiles ucranianos como el motivo de la reunión. El Consejo OTAN-Ucrania, establecido durante la cumbre de la OTAN en Lituania el año pasado, sirve para consultas en crisis a nivel de jefe de Estado y de gobierno.

En las últimas noches, Rusia ha llevado a cabo importantes ataques aéreos contra Ucrania, lo que ha causado al menos cuatro muertes -dos por un ataque con misiles contra un hotel en Kryvy Rih, y otros dos por ataques con drones en Saporizhzhia. También se informaron alertas aéreas en varias regiones ucranianas, especialmente en la parte oriental del país y la península de Crimea, anexada por Moscú.

El presidente Volodymyr Zelenskyy expresó en un mensaje en X: "Sin duda, responderemos a Rusia por esto y por todos los demás ataques".

Informes de medios: incendios en depósitos de petróleo rusos

Explosiones durante la noche provocaron incendios en depósitos de petróleo rusos en la región de Rostov, según medios rusos y ucranianos. El gobernador Vasily Golubyev mencionó en su canal de Telegram que habían derribado con éxito cuatro drones enemigos sin informes de heridos. Golubyev no especificó de inmediato ningún posible daño. La información no pudo ser verificada de manera independiente.

La lucha continúa en el este de Ucrania

Simultáneamente, las fuerzas rusas continuaron su avance en torno a Donbass en el este de Ucrania. Se observaron intensos combates cerca del asentamiento de Niu York (Nueva York) cerca de Torez, con nueve ataques repelidos, según el Estado Mayor en Kyiv. En las cercanías de Pokrovsk, se registraron 25 ataques rusos, todos los cuales también fueron rechazados. Fue difícil verificar de manera independiente estos informes.

"La situación allí no es sencilla", comentó Zelenskyy. "Tienen 100.000, nosotros tenemos 100.000", describió la relación de fuerzas. Zelenskyy afirmó que a los soldados rusos no les queda más opción que seguir atacando, diciendo: "si se retiran, serán asesinados por el ejército ruso".

Los combates entre los atacantes rusos y los defensores ucranianos también continuaron en Chasiv Yar. Según el portavoz de la brigada ucraniana, Oleg Kalashnikov, ataques diarios por parte de tropas de infantería rusa entre 10 y 20 veces eran comunes anteriormente en Chasiv Yar. Actualmente, la intensidad ha aumentado, pero la frecuencia ha disminuido ligeramente. Chasiv Yar ahora es un montón de escombros.

El jefe retirado de las tropas estadounidenses en Europa, el general Ben Hodges, no vio ninguna amenaza significativa para Ucrania en el lento avance de las tropas rusas desde Avdiivka a Pokrovsk. Avdiivka, a 50 kilómetros de distancia, fue capturada por Rusia en febrero y finalmente llegaron a Pokrovsk seis meses después. "Y eso con casi 1.000 muertes al día", dijo Hodges a la agencia ucraniana RBK. " Eso no son exactly los rápidos golpes de Marshal Zhukov". Georgi Zhukov lideró el Ejército Rojo a victorias en las batallas de Moscú, Stalingrado y Berlín durante la Segunda Guerra Mundial.

Según Hodges, el Estado Mayor ruso podría optar por centrar su ofensiva hacia Pokrovsk y Torez. "Podrían imitar la estrategia de sus abuelos, permitiendo infiltrraciones en otras partes del frente mientras esperan para golpear más tarde", dijo Hodges. "Pero no creo que tengan la competencia o los recursos de sus abuelos, y muchos de los mejores soldados soviéticos eran, de hecho, ucranianos".

Medvedev: Protegiendo territorios Recently Acquired recently

Dmitry Medvedev, el antiguo presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, destacó la necesidad de que el ejército ruso proteja los territorios que ha adquirido y annexado en Ucrania. "Tenemos todos los componentes necesarios para lograr estos objetivos", declaró, refiriéndose a las regiones de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk y Luhansk, que Rusia había annexado y considera como su territorio nacional.

La mayoría de los objetivos militares, como los llama Moscú, han sido cumplidos en su invasión de Ucrania. "Y ahora hay objetivos adicionales con consecuencias prácticas en el terreno", enfatizó Medvedev mientras hablaba en un acto en Moscú. "Ahora tenemos cuatro nuevos sujetos federales, lo que es beneficioso para nuestra nación, ya que legítimamente nos pertenece". Sin embargo, destacó la importancia de defender estas regiones. No quedó claro si Medvedev se refería a posibles ganancias territoriales adicionales para construir zonas buffer alrededor de los territorios annexados.

La reunión en el Consejo OTAN-Ucrania, anunciada por Dakhlallah, se centrará principalmente en discutir el conflicto entre Ucrania y Rusia, dada la reciente intensificación de los bombardeos y ataques aéreos rusos. La situación en el este de Ucrania, con combates continuos en torno a Donbass y las fuerzas rusas avanzando hacia Pokrovsk y Torez, subraya aún más la necesidad de consultas en crisis.

