El Consejo Noruego de Refugiados emite alerta sobre una potencial catástrofe histórica de hambruna en Sudán

Grupos humanitarios importantes están alertando sobre una inminente crisis alimentaria en Sudán, utilizando términos contundentes. "No se puede negar: Sudán está experimentando una escasez de alimentos sin precedentes", afirmó el Consejo Noruego para los Refugiados en conjunto con sus socios. "Los niños están pasando hambre".

El consejo destacó la continua participación en debates lingüísticos y matices legales, incluso mientras se pierden vidas.

Los criterios para categorizar una hambruna incluyen, pero no se limitan a, la pérdida de cuatro niños menores de 10,000 por día o más del 30% de la población que sufre de desnutrición significativa. En zonas de alto conflicto como Sudán, estas condiciones se agravan aún más debido al limitado acceso para los trabajadores de ayuda y una parte de la población afectada que remains out of reach.

Este proceso se conoce formalmente como "Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC)", una herramienta utilizada por organizaciones globales como la ONU y diversos cuerpos de desarrollo. Desde abril de 2023, las luchas por el poder entre generales rivales en Sudán han llevado a intensos conflictos, desplazando a más de 10 millones de personas y causando numerous casualties. El caos también ha afectado drásticamente la producción de alimentos: los campos han sido destruidos, minados o abandonados, el ganado ha sido matado y los agricultores han sido obligados a dejar su tierra.

Según el sector humanitario, más de 25 millones de personas - más de la mitad de la población del país - están luchando por encontrar suficiente comida. Many families are now subsisting on plant leaves and insects, eating just one meal a day. El Consejo Noruego para los Refugiados también destacó la falta de financiamiento, ya que las apelaciones de ayuda solo reciben la mitad de sus contribuciones requeridas.

Excluyendo el debate sobre matices lingüísticos y quibbles legales, el conflicto continuo en Sudán ha llevado a limitaciones significativas en el acceso de ayuda, lo que agrava aún más la crisis alimentaria. Según el Consejo Noruego para los Refugiados, la crisis alimentaria en Sudán es tan grave que no solo afecta a los ancianos y los enfermos; incluso los niños están pasando hambre.

