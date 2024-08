- El Consejo Nacional de Estudiantes presenta un programa básico

Justo después del inicio del nuevo curso escolar, el Consejo Estudiantil del Estado (LES) presentó su programa fundamental. Según el presidente Matteo Feind en Hannover, la educación democrática en las escuelas es particularmente importante. Es de importancia central para el desarrollo de ciudadanos maduros. El documento contiene un total de ocho puntos.

Resumen de las demandas del LES

Educación Democrática: Los estudiantes deben aprender a comprender y ejercer activamente sus derechos y deberes en una democracia. Por lo tanto, la educación democrática debe incluirse en el plan de estudios de todos los niveles.Participación Estudiantil: Para que los niños y jóvenes se sientan tomados en serio, es importante involucrarlos en la vida escolar; por ejemplo, en conferencias generales y consejos escolares.Digitalización: "La competencia mediática no se encuentra en el aula", se dice. El LES demanda, entre otras cosas, dispositivos modernos en las aulas y una plataforma de aprendizaje digital.Futuro: El sistema escolar apenas ha cambiado en 100 años. La enseñanza frontal ya no es actual. En su lugar, los estudiantes deben prepararse para la vida.Justicia Educativa: El LES quiere comida gratis para todos los estudiantes, la reintroducción de la libertad de materiales de aprendizaje y la eliminación de las tasas de copia.Transporte Estudiantil: "Los autobuses a veces solo circulan en momentos inapropiados o el tren se retrasará de nuevo", critica el LES. Esto debe cambiar. Además, el viaje a la escuela no debe costar dinero.Salud Mental: Temas como la gestión del estrés y la mindfulness deben discutirse en clase. Además, se necesita un espacio de descanso.Bienestar: Escuelas como lugares donde los estudiantes quieran quedarse y estén motivados para seguir desarrollándose - eso es lo que quiere el LES. Para ello, entre otras cosas, las clases deben reducirse de tamaño.

Los números de estudiantes han aumentado de nuevo

En abril, la junta del LES fue elegida nuevamente para dos años. Inicialmente, según el presidente Feind, los puntos de educación democrática y participación estudiantil están en el foco. Para otros temas, como clases más pequeñas, se necesita más tiempo.

Más de 840,000 estudiantes comenzaron el nuevo curso escolar el lunes - alrededor de 19,000 más que el año anterior.

