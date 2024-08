- El Consejo ha hecho ya varias sugerencias.

Figura destacada de AfD, Björn Höcke, reflexiona sobre la protección fronteriza interna de Turingia. En un acto en Nordhausen, ciudad del norte de Turingia, planteó la necesidad de cambiar las políticas migratorias. Este estado comparte fronteras únicamente con otras regiones alemanas, no con naciones extranjeras. Los periodistas podrían preguntarse si Höcke piensa establecer controles fronterizos internos en el estado, sugirió, y añadió: "Sí, es una posibilidad, dado que como Estado Libre de Turingia, tenemos soberanía. Si el gobierno federal no puede protegernos, entonces debemos hacerlo nosotros mismos." No obstante, enfatizó que esto es solo un "escenario conceptual".

A lo largo de su discurso, Höcke señaló a Dinamarca como influencia guía en la política migratoria y destacó la falta de patrullas fronterizas. La AfD busca desmantelar la "atracción del bienestar", al igual que los daneses, afirmó. La rama de Turingia de la AfD es reconocida como firmemente extrema y está bajo vigilancia por la Oficina Estatal de Protección de la Constitución.

Este domingo, los residentes de Turingia votarán por un nuevo parlamento estatal. Durante varios meses, la AfD de Höcke ha mantenido una ventaja en las encuestas, rondando el 30 por ciento. Desafortunadamente, no tienen posibles socios de coalición y por lo tanto, pocas posibilidades de unirse al gobierno.

