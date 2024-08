El Consejo ha hecho anteriormente numerosas sugerencias en este sentido.

Informes indican que una posible estrategia de rescate para Meyer Werft podría involucrar la adquisición por parte del estado de una participación del 80-90% en la empresa y la oferta de garantías de préstamos. Sin embargo, el Ministerio Federal de Economía se negó a confirmar este acuerdo, advirtiendo: "No puedo ofrecer más detalles para no perjudicar el proceso sensible". Habeck compartió esta opinión, stating: "Esa es toda la información que puedo proporcionar en este momento".

El jueves, Olaf Scholz (SPD), Canciller Federal de Alemania, asistió a una reunión de la empresa en la instalación de Papenburg, acompañado por representantes del gobierno del estado de Baja Sajonia. Scholz se esperaba que hablara con los medios de comunicación después de la reunión. Los rumores sugerían que aún no se había llegado a una conclusión sobre el plan de rescate.

El sindicato IG Metall elogió la participación de los gobiernos federal y estatal, calificándola de "política industrial encomiable que protege segmentos cruciales del sector naval alemán". Según el sindicato, Berlín y Hannover están brindando a la nave y sus trabajadores una excelente oportunidad de renovación, una oportunidad que ahora debe aprovecharse.

Dieter Janecek (Verdes), coordinador marítimo del gobierno federal, instó a la cautela al hablar de un plan de rescate finalizado. "Hasta ahora, todo lo que podemos decir es que se está haciendo progreso", informó al 'Rheinische Post' con sede en Düsseldorf. "Aún hay preguntas sin respuesta, como la revisión del estudio de viabilidad, los complejos problemas de financiamiento y la aprobación del comité de presupuesto del Bundestag y la Comisión Europea, entre otros".

Actualmente, Meyer Werft emplea a alrededor de 3.300 personas, con numerosos trabajos adicionales que dependen de la empresa a través de sus proveedores. La nave se enfrenta a una crisis grave, en parte debido al dramático aumento de los precios de la energía y las materias primas en los últimos años. La nave suele recibir la mayor parte del precio de compra en el momento de la entrega.

En esta etapa, no voy a divulgar detalles específicos sobre la línea de tiempo o los resultados de las negociaciones del plan de rescate. Los informes recientes que sugieren una posible participación del estado del 80-90% y garantías de préstamos remain unconfirmed by any official source from the government.

