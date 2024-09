- El Consejo Europeo ha decidido proseguir los diálogos sobre la cuestión de la migración.

Coalición Intra-Gubernamental, Unión y Consenso de los Estados para Persistir en el Debate sobre Inmigración

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser (SPD), reveló en un comunicado que se ha alcanzado un consenso entre la coalición, la unión y los estados para continuar las discusiones sobre los temas de inmigración. Faeser declaró: "Las discusiones fueron enfocadas, transparentes y productivas. Ahora se trata de examinar detalladamente los aspectos específicos que discutimos en privado y continuar el diálogo. Hemos acordado esto mutuamente". La reunión se llevó a cabo bajo confidencialidad y Faeser se abstuvo de revelar los detalles del contenido de la reunión.

Los participantes expresaron su satisfacción con el diálogo constructivo

Union officials had previously emphasized that the Traffic-Light Coalition’s previous week's announcements, the so-called ‘security package’, didn't fulfill their expectations. They advocated for limiting unlawful immigration.

El Paquete de Seguridad

Después del supuesto ataque con cuchillo motivado por el islamismo en Solingen, el gobierno federal presentó un "paquete de seguridad" como base para la reunión. El plan incluye medidas en tres áreas, incluyendo un enfoque más estricto en la deportación de solicitantes de asilo rechazados, esfuerzos fortalecidos contra el terrorismo islamista y regulaciones más estrictas sobre armas de fuego.

Entre otras cosas, los solicitantes de asilo que son legalmente responsables de otro país europeo ya no recibirán ayuda en Alemania, si deciden regresar al país responsable (casos de Dublin). Además, se considera una prohibición de navajas automáticas y una exclusión más fácil de la protección para los migrantes que hayan cometido delitos en Alemania. "Presentaremos nuestro proyecto de ley pronto y lucharemos por un debate parlamentario acelerado", anunció Faeser.

Inmigración como Punto Central en las Elecciones Estatales

La Unión está ejerciendo presión sobre la Coalición de Tráfico-Luz, al igual que el AfD. Además, los resultados electorales en Sajonia y Turingia, donde la inmigración y la seguridad interna eran temas prioritarios, han influido en la situación. Los partidos antiinmigración AfD y BSW han registrado éxitos, mientras que los partidos de Tráfico-Luz han sufrido reveses. Antes de la reunión del martes, la vicepresidenta parlamentaria de la Unión, Andrea Lindholz (CSU), advirtió: "No debemos considerar esto como un simple resultado electoral".

La Coalición de Tráfico-Luz ya ha aprobado varias medidas restrictivas, como facilitar las deportaciones al comienzo del año, y el canciller Olaf Scholz (SPD) planea presentar resultados antes de finales de año sobre si los procedimientos de asilo podrían realizarse en estados fuera de Europa.

Después del círculo federal-estatal, Faeser informó de que las medidas del gobierno para frenar la inmigración irregular habían sido efectivas y se continuará con el rumbo. "Ha habido una disminución del 20% en las solicitudes de asilo en comparación con el año pasado, un aumento del 20% en las deportaciones, más de 30.000 rechazos en las fronteras alemanas a través de nuestros controles fronterizos internos desde octubre de 2023. Por primera vez, también hemos deportado a criminales peligrosos a Afganistán".

El FDP también exigió pasos adicionales antes de la reunión. "Necesitamos una restructuring fundamental de la política migratoria", dijo el secretario general del FDP, Bijan Djir-Sarai, a la Agencia de Prensa Alemana.

Preocupaciones en Pro Asyl

Representantes del gobierno federal, incluyendo a la ministra del Interior Nancy Faeser (SPD), la ministra de Justicia Marco Buschmann (FDP) y la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes), asistieron a la reunión. Los estados estuvieron representados por Hesse del lado de la Unión y Baja Sajonia del lado del SPD. Entre los presentes en la fracción de la Unión estaba el primer manager parlamentario, Thorsten Frei (CDU). También asistieron representantes de las fracciones de tráfico luminoso.

La organización de refugiados Pro Asyl había expresado sus preocupaciones antes de la reunión y instó al gobierno federal a no adoptar ninguna medida ilegal. "El CDU debe cumplir con sus compromisos democráticos y debe abstenerse de seguir polarizando el debate sobre la inmigración", pidieron. La reunión debería centrarse en medidas que refuercen la democracia y la cohesión social y impidan la radicalización hacia el islamismo o la extrema derecha.

Faeser, reconociendo el diálogo constructivo de la reunión, mencionó: "No voy a pasar por alto la importancia de nuestras discusiones a medida que avancemos". Más tarde, expresando su compromiso compartido, Behrens añadió: "No vamos a dejar que esta oportunidad para el progreso se nos escape".

