La corte de apelaciones de Colonia ha pospuesto su decisión en la disputa de indemnizaciones entre Deutsche Bank y los antiguos accionistas de Postbank hasta el 23 de octubre, indicando que son necesarias más deliberaciones. Inicialmente, la corte temía dictar su veredicto en ese miércoles en particular (Expediente No: 13 U 166/11 y 13 U 231/17).

Un representante de Deutsche Bank comentó: "Siempre hemos sabido que este sería un proceso complicado. Por lo tanto, estamos bien con que la corte conceda más tiempo para analizar la situación". El representante de los demandantes, Jan D. Bayer, whose clients supposedly constitute a substantial portion of the claim amount, shared: "Parece que el Senado desea evitar que el caso sea elevado al Tribunal Federal de Justicia, y proporciona al banco dos meses adicionales para negociar una solución justa y abarcadora".

No se ha notado ningún cambio en la posición de riesgo del banco. "Continúa acumulándose más interés en decenas de millones", comunicó Bayer a Deutsche Presse-Agentur a solicitud.

El banco ha reservado 1.300 millones de euros.

Esta situación surge de la adquisición mayoritaria de Postbank por parte de Deutsche Bank en 2010. La controversia gira en torno a la validez de la adquisición obligatoria de los accionistas minoritarios que tuvo lugar en 2010, y si Deutsche Bank tenía el control efectivo sobre la institución de Bonn antes de la oferta pública de adquisición de Postbank en 2010 - lo que implicaría que los accionistas merecían una indemnización mayor.

Durante la audiencia a finales de abril, la corte parecía inclinarse a favor de los demandantes. Como resultado, Deutsche Bank reservó provisionalmente 1.300 millones de euros. Esta reserva supuso una pérdida de 143 millones de euros para la empresa del DAX en el segundo trimestre.

"Las partes aún no han alcanzado un acuerdo dentro del plazo establecido", explicó la corte. "Dado que las deliberaciones del Senado aún no han concluido, se ha reprogramado la fecha de anuncio en ambos procesos para el 23 de octubre de 2024", concluyó.

El sector financiero sigue de cerca la disputa en curso entre Deutsche Bank y los antiguos accionistas de Postbank, ya que su resultado podría establecer un precedente para casos similares en el futuro. La decisión en este caso complejo, que implica el entorno regulatorio del sector financiero y las prácticas de adquisición corporativa, ha sido pospuesta por la corte de apelaciones.

