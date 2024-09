El consejo de SAP se retira debido a "conducta inadecuada".

Una situación en un evento corporativo desencadenó la partida del miembro de la junta técnica de SAP, Jürgen Müller, según anunció la compañía. Los detalles de este incidente se mantienen confidenciales. El comportamiento de Müller se consideró contradictorio con los principios de la empresa, según un comunicado oficial.

El miembro de la junta de SAP, Jürgen Müller, dejará la empresa de software a finales de septiembre, anunció la organización. Se ha llegado a un acuerdo mutuo entre Müller y la junta supervisora para su partida. Se unió a la junta en 2019.

En su declaración, Müller admitió haber actuado inapropiadamente en un reciente evento corporativo. Expresó su arrepentimiento por su comportamiento impulsivo y ofreció disculpas sinceras a todas las partes afectadas. Las acciones de Müller se consideraron inconsistentes con los valores de SAP. "Asumo la responsabilidad completa y creo que mi renuncia es beneficiosa para la empresa", concluyó Müller. No se ofrecieron detalles adicionales sobre el incidente por parte de la empresa ni de su portavoz.

El presidente de la junta supervisora, Pekka Ala-Pietilä, elogió a Müller por sus contribuciones significativas y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos. Müller ha estado asociado con SAP desde 2013 y ha servido como miembro de la junta desde 2019. La junta de SAP ha sido testigo de varios cambios recientemente.

SAP está experimentando una transformación sustancial para adaptarse a la era de la inteligencia artificial. Se espera que miles de empleados dejen la empresa como parte de esta transformación. Un plan de separación y jubilación anticipada presentado durante el verano recibió amplio apoyo: muchos empleados se registraron para acelerar su partida. Finalmente, se anunció que un número mayor de empleados de lo anticipated would be leaving the company.

