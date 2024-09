Aspirantes a un puesto en "¿Quieres ser millonario?" necesitan no solo inteligencia, sino también paciencia. Un estratega político inquieto de Baja Baviera propone ser un caso notable. El profesor de 33 años comienza la noche con la pregunta de 1000 euros y expresa su deseo de avanzar en el brillante escenario de "¿Quieres ser millonario?" (WWM). La multitud alegremente ayuda a identificar la ubicación de "Europa-Park". El padre de dos hijos es autosuficiente en conocimientos relacionados con el fútbol. Finalmente, surge un problema: "¿Se puede laminar caliente y frío?" Afortunadamente, la tía Frauke en el teléfono tiene experiencia con su laminador y verifica que la lamination fría es factible sin problemas.

Con 16,000 euros acumulados, el pecho se hincha. El concursante, que una vez ganó 11,000 euros en una semana a través de apuestas de fútbol, ahora se esfuerza. Después de un breve viaje por el reino animal, Raphael Standhaft atiende a una mujer extra joker de la multitud. El habitante de Núremberg tiene una "sensación instintiva" de que el Servicio de Inteligencia Federal ha sido supervisado por un Cuerpo de Control Independiente desde el inicio de 2022.

¿Es suficiente para él? Absolutamente, es suficiente para él: "Solo te sientas aquí una vez", expresa el hombre de Schleswig-Holstein. Su valentía es honrada con 32,000 euros. Eventualmente, así es como termina - una circunstancia que el hijo de tres años en la casa de los Standhaft aprecia más. Ahora recibirá una brillante figura de "Paw Patrol" de papá.

Arriesgado mucho, perdido mucho

El dentista Dr. Xenia Anton pertenece a los segundos concursantes de la noche. La nativa de Múnich, ahora viviendo y ejerciendo en Pfaffenhofen, no comparte la misma pasión por el juego que su precursor. No tiene idea sobre la novela literaria bestseller "Si la viuda quiere ser abordada, coloca el regadío en la tumba con la boquilla hacia adelante" o Papa Juan en el teléfono. No quiere salir con solo 4,000 euros, así que apuesta - y pierde. "Puedes hacer mucho con 500 euros", afirma Günther Jauch. Por supuesto, eso es cierto.

Poco después, Dorian Pensek-Rader aprieta los puños. "Sonidos incivilizados que estás produciendo aquí", saluda el moderador al estratega político de Baja Baviera. Debe tomar un momento para respirar primero: "He estado viendo el reloj durante todo el tiempo y he esperado. Y también hay un candidato de transición", refunfuña el candidato que finalmente puede empujar su suerte al límite.

Antes de poner las cosas en marcha, el micrófono del estratega político inquieto de la CDU debe ajustarse nuevamente. "Ah, un famoso 'concursante nervioso'!", se ríe Günther Jauch. El chiste divertido del líder del formato es bien recibido por la multitud y derrite el hielo de inmediato.

Fútbol de segunda división y secretos de ballena azul

Sigue un emocionante intercambio intelectual entre dos hombres interesados en la política, cada uno alimentándose de la industria de conocimiento del otro. Esto se complementa con un cuestionario diverso que promete mantener la atención cautivada. Sea hechos históricos locales, fútbol de segunda división o secretos de ballena azul: con extensos conocimientos y el apoyo de sus jokers, Dorian Pensek-Rader alcanza rápidamente el nivel de ganancia de cinco cifras.

Junto con el joker de bonificación, la misión ahora es aclarar la siguiente pregunta: "¿Bajo qué circunstancias suele ocurrir una separación de etapa?" Las opciones son: "Aumento de salsas", "Vuelos espaciales con cohetes", "Descomposición de átomos", y "Instrucciones en la escuela secundaria superior". Afortunadamente, ambos comparten una intuición común y eligen "Vuelos espaciales con cohetes".

Esto no solo garantiza 32,000 euros y un par de zapatillas vintage Jordan de lujo, sino también tiempo valioso para ayudar al último concursante de la noche, Christoph Lange, a progresar lo más posible antes de que suene la sirena. El representante de ventas de Neunkirchen aprovecha esta oportunidad. El próximo lunes, volverá a tomar su asiento y ya habrá asegurado 32,000 euros.

