El conocido jefe del cártel Ismael <unk>El Mayo<unk> Zambada reitera su afirmación de que fue <unk>embuscado<unk> y <unk>secuestrado<unk> por el hijo de El Chapo<unk>

El largo comunicado, la primera declaración atribuible directamente al hombre que las autoridades estadounidenses llaman una figura importante del cártel que había eludido la captura durante más de medio siglo, llega mientras el hombre de 76 años, Zambada, espera su enjuiciamiento en la misma corte federal de Brooklyn donde El Chapo fue juzgado y condenado en 2019.

Dos de los hijos de El Chapo -uno en prisión en EE. UU. y el otro en libertad en México- habrían elaborado un plan antes de que uno llevara a Zambada en un vuelo el mes pasado desde México a El Paso, Texas, según un oficial de seguridad mexicana.

Joaquín Guzmán López, uno de los llamados “Chapitos”, llegó a un acuerdo con su hermano Ovidio Guzmán López, quien fue extraditado a EE. UU. en 2023 y espera su juicio por cargos de narcóticos y lavado de dinero, según la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez. Los abogados de los hermanos Guzmán niegan que hubiera algún acuerdo.

En su relato de la sorprendente traición, Zambada insistió -como su abogado había afirmado anteriormente- “No me entregué, y no vine voluntariamente a los Estados Unidos”.

“Ni tuve ningún acuerdo con ningún gobierno. Todo lo contrario, fui secuestrado y traído a los EE. UU. por la fuerza y en contra de mi voluntad”, dijo Zambada, repitiendo una versiónInitially put forth by his attorney.

Zambada, quien está siendo retenido sin fianza después de declararse no culpable el 26 de julio a siete cargos criminales federales, incluyendo empresa criminal continua y lavado de dinero, asegura que la artimaña que llevó a su captura comenzó con una invitación de Joaquín Guzmán a “una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

El 25 de julio, Zambada dijo en la declaración que llegó temprano a una hacienda fuera de la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa para la reunión, que estaba fuertemente custodiada por hombres armados con uniformes militares y asistida por Joaquín Guzmán. Zambada dijo que estaba acompañado por cuatro miembros de su equipo de seguridad, incluyendo un comandante de la policía estatal.

Zambada afirmó en su declaración que un funcionario estatal prominente que asistió a la reunión “fue asesinado en el mismo momento y en el mismo lugar” que su secuestro, y no durante un supuesto robo en una gasolinera, como informaron las autoridades en Sinaloa. CNN no pudo verificar independientemente la versión.

En una habitación con una mesa llena de frutas, Zambada dijo que Joaquín Guzmán le hizo una seña al jefe del cártel para que lo siguiera a una habitación oscura cercana. “Confiando en la naturaleza de la reunión y las personas involucradas, lo seguí sin vacilar”, dijo.

“Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui atacado. Un grupo de hombres me atacó, me derribó al suelo y colocó una capucha oscura sobre mi cabeza”, dijo Zambada, agregando que fue atado y esposado y obligado a subir a la parte trasera de una pickup.

Zambada dijo que fue maltratado físicamente y sufrió lesiones en la espalda, la rodilla y las muñecas. Dijo que lo llevaron a una pista de aterrizaje y lo obligaron a subir a un avión privado, donde Joaquín Guzmán le quitó la capucha y lo ató a un asiento con bridas. Después de un vuelo de casi tres horas a El Paso, Texas, las autoridades estadounidenses lo tomaron en custodia.

“La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completamente y inequívocamente falsa. Fui traído a este país por la fuerza y bajo presión, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad”, dijo Zambada.

Zambada hizo un llamado “al pueblo de Sinaloa para que use la contención y mantenga la paz en nuestro estado. Nada se puede resolver con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes, y todos perdemos”.

Han habido versiones contradictorias sobre el

