El Congreso afronta una crisis interna y externa mientras 2024 ahonda la división partidista

La carrera hacia la Casa Blanca está llamada a desempeñar un papel fundamental a la hora de influir en lo que se hace -y lo que no se hace- en el Capitolio, y el equilibrio de poder en el Congreso está en juego con las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes.

Los problemas más acuciantes son el cierre del gobierno en enero y febrero y la difícil tarea de llegar a un acuerdo sobre la seguridad fronteriza y la ayuda a Ucrania e Israel. Sin embargo, no está nada claro si los legisladores serán capaces de llegar a un consenso sobre la seguridad fronteriza y la ayuda exterior y sobre la legislación para evitar el cierre.

A medida que las elecciones de 2024 dominan cada vez más el panorama político, el consenso podría ser aún más difícil, ya que las disputas partidistas corren el riesgo de ser más difíciles de superar en el Capitolio.

Negociaciones en curso sobre seguridad fronteriza

Los negociadores del Senado han estado buscando un acuerdo sobre la seguridad fronteriza que podría vincularse a la ayuda a Ucrania e Israel, entre otras prioridades, mientras los republicanos insisten en que un paquete de ayuda vaya acompañado de importantes cambios en la política de seguridad fronteriza.

La Cámara de Representantes y el Senado no volverán a votar hasta la semana que viene, pero las conversaciones sobre seguridad fronteriza han continuado durante las vacaciones. Los senadores que participan en las conversaciones han mantenido conversaciones desde que la cámara levantó la sesión para el receso, y los legisladores y el personal se han reunido a distancia, según un asesor del Senado familiarizado con las negociaciones.

Enhebrar la aguja de un posible acuerdo es todo un reto, en parte porque la seguridad fronteriza y la inmigración figuran desde hace tiempo entre las cuestiones políticas más polémicas del Capitolio.

Intentar llegar a un acuerdo mientras la carrera presidencial se acelera es un reto añadido, sobre todo porque la retórica de línea dura sobre la inmigración y la frontera ha sido durante mucho tiempo una característica prominente de las campañas del ex presidente Donald Trump.

En diciembre, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría, Mitch McConnell, dijeron en una declaración conjunta que los negociadores estaban haciendo "progresos alentadores", pero que "quedan cuestiones desafiantes."

"Mientras los negociadores resuelven las cuestiones pendientes, esperamos que sus esfuerzos permitan al Senado tomar medidas rápidas sobre el suplemento de seguridad nacional a principios del nuevo año", dijeron.

Si los negociadores del Senado llegan a un acuerdo que pueda ser aprobado por la cámara, el paquete de seguridad fronteriza y ayuda exterior podría tener que enfrentarse a una ardua batalla en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, donde un gran número de republicanos se oponen a una mayor ayuda a Ucrania.

Se avecina una lucha por la financiación del Gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se enfrentará a un margen de votos extremadamente estrecho y a lo que puede ser su prueba de liderazgo más difícil hasta la fecha cuando los legisladores regresen a Washington y se enfrenten a una lucha por la financiación del Gobierno.

En un caso poco frecuente, el Congreso se enfrentará no a uno, sino a dos plazos de cierre del gobierno a principios de año: el 19 de enero y el 2 de febrero.

A mediados de noviembre, el Congreso aprobó una ley provisional que prorroga hasta el 19 de enero la financiación de prioridades como la construcción militar, los asuntos de los veteranos, el transporte, la vivienda y el Departamento de Energía. El resto del gobierno estará financiado hasta el 2 de febrero.

El objetivo era dar a los legisladores más tiempo para tratar de aprobar proyectos de ley de gastos para todo el año, pero ahora hay muy poco tiempo antes de que se acerquen rápidamente los plazos.

A falta de un acuerdo más amplio, el Congreso se verá presionado para aprobar de nuevo un proyecto de ley provisional, pero destacados legisladores ya están advirtiendo contra la posibilidad de una ley provisional, conocida como resolución continua o RC, que duraría un año entero.

"Una RC es sencillamente inaceptable durante un año. Es devastador, sobre todo para la defensa, y tenemos todas estas guerras en marcha, así que tenemos que llegar a un acuerdo sobre la línea superior y conseguir un resultado lo antes posible", dijo McConnell en diciembre.

Después de que Johnson fuera elegido portavoz, varios conservadores señalaron que le darían tiempo para encontrar su sitio en el puesto, después de que el anterior portavoz, Kevin McCarthy, fuera destituido por una revuelta conservadora. Sin embargo, ya han empezado a surgir grietas y no está claro cuánto tiempo de gracia tendrá el nuevo portavoz.

Johnson también tendrá que dirigir su estrecha mayoría a través de la investigación del Partido Republicano sobre la destitución del presidente Joe Biden, que estará bajo la lupa en las próximas semanas.

En diciembre, los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de formalizar una investigación sobre la destitución de Biden, en un momento en que la investigación se encuentra en una encrucijada crítica y la presión de la derecha aumenta.

En una votación de 221-212, todos los miembros del Partido Republicano apoyaron la resolución para formalizar la investigación. Sin embargo, la investigación ha tenido dificultades para descubrir irregularidades por parte del presidente, un factor que podría crear una responsabilidad política para los miembros republicanos moderados en distritos competitivos.

La dirección del Partido Republicano ha insistido en que la formalización de la investigación no significa que la destitución del presidente sea inevitable, aunque aumente la presión dentro del partido y entre las bases republicanas.

"No vamos a prejuzgar el resultado de esto porque no podemos", dijo Johnson a los periodistas en diciembre. "No es un cálculo político. Estamos siguiendo la ley, y somos el equipo del Estado de Derecho, y me voy a atener a eso".

Morgan Rimmer, Kristin Wilson y Annie Grayer de CNN han contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com