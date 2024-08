El concursante inicial ha asegurado su lugar como el primero en avanzar

Cuenta regresiva final en el campamento del desierto! Oh, ¿qué día es hoy? ¿Cuántos días llevamos aquí? ¿Es sábado o domingo para la gran final, y cuántas noches más de turno quedan? El ambiente es simplemente horroroso a medida que se acerca el día de la partida.

Sarah intenta llenar su tiempo en pantalla con un muñeco parlante de serpiente, pero es tan divertido como su ilusión de que es una talentosa entretenedora. Solo logra hacer que el público se estremezca, deseando cortes de energía y que la televisión se apague milagrosamente.

Canta, baila, habla consigo misma y luego se pinchaza por una criatura en los pantalones mientras actúa. ¡Es hora de drama! "¡Oh, por Dios, es tan doloroso! ¡Esto no es una broma! ¡Mi mano entera está ardiendo! ¡Me duele mucho, ya está entumecida!" Kader pregunta: "¿Vas a morir?" Un médico revisa su mano y da el alta. Sarah está bien; fue picada por un insecto benigno llamado "Biene Maja".

De vuelta de la evaluación médica, Sarah exagera el incidente como si estuviera al límite. El insecto se transforma en una "avispa furiosa" que es "cien veces peor que una avispa alemana".

Rol íntimo con "Mama Kader"

Escucha a hurtadillas los chismes provocativos entre Gigi y Kader. La mujer de 51 años siente un afecto maternal por el hombre de 25. También sugiere que si él fuera su hijo, lo criaría para ser un caballero, estudiar derecho, mantener una buena higiene personal, tratar a las mujeres con respeto y tener un caminar normal - ¡a diferencia de Gigi! Pero los sentimientos de Gigi van en otra dirección. Kader tiene un trasero adorable y una naricita cautivadora, y se parece a "Michael Jackson".

Gigi alberga un deseo de hacer un juego de roles con "Mama Kader" antes de satisfacer sus "sentimientos sexuales". Podría irrumpir en la habitación de Kader como una madre descontenta regañándolo por la habitación desordenada y su fracaso para limpiar. Luego, Gigi podría enseñar a "Mama" algunos nuevos trucos.

La conversación picante divierte al grupo de personas reunidas alrededor de la fogata - desafortunadamente, el ambiente pronto cambia cuando Mola expone sus creencias sobre los "papeles tradicionales de género". Según Mola, un hombre de verdad debe ser "rudo" para que su esposa lo acepte. Las mujeres deben usar ropa adecuada para fiestas, no para eventos de cumpleaños de niños. La duty de un hombre hacia su esposa es "compleja y difícil". Claramente, hay pautas y límites para los seres queridos. Sin embargo, Georgina, la "espíritu libre", no quiere que ningún hombre le dicte su código de vestimenta, incluso si Mola piensa que es "inapropiado". Cualquiera que intente imponer restricciones o las palabras de Mola - "Georgina, eso no es apropiado" - será negado la entrada.

A pesar de los intercambios agradables ocasionales y las pequeñas victorias durante las semifinales, la participación de Sarah domina todo el campamento. Como lo pone Gigi, "Debería callarse, rechazó la prueba". Que ella todavía esté aquí, según Danni, es "injusto" para Elena, quien tuvo que salir del campamento repentinamente debido a su claustrofobia.

El camino hacia la gran final es tortuoso. ¿Por qué Sarah sigue en el campamento? ¿Por qué no la enviaron a casa como a Elena? ¿Cómo puede ser una de las "Big Five"? Los seis campistas restantes se dividen en dos equipos - los valientes, que incluyen a Danni, Georgina y Gigi, y los estrategas, que incluyen a Mola, Kader y Sarah.

Puede ser que Knappik esté conservando el número de personas en cada equipo. Sin embargo, también es "injusto". Porque "los valientes" tienen que responder preguntas en un precario seesaw desde una altura mareante, y Danni, que luchó tanto, es eliminada antes que Sarah. Incluso Georgina, que tenía ventaja sobre Gigi en la prueba de altura, tiene que reiniciar la competencia con Gigi después de la eliminación de Danni. Eso también es "injusto".

En el final, Gigi gana y Georgina pierde el equilibrio. El potencial Casanova del campamento es así el primer finalista de la temporada única con una oportunidad de llevar la legendaria corona. El equipo de estrategas aún tiene tiempo para afilar sus habilidades. ¿Alguien puede aclarar las reglas confusas de esta pesadilla de la selva?

