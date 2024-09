El concepto erróneo del equilibrio en el primer día de otoño durante el equinoccio de otoño

Este domingo marca nuestro segundo y último equinoccio de 2024. Si resides en el hemisferio norte, lo reconoces como el equinoccio de otoño (o equinoccio de otoño). Por otro lado, las personas que viven al sur del ecuador ven este equinoccio como el heraldo de la primavera.

La ubicación en la Tierra influye significativamente en la hora local y incluso en la fecha en que experimentas el equinoccio de otoño. La mayoría de la población mundial lo observará este año el domingo 22 de septiembre a las 12:44 UTC (Tiempo Universal Coordinado).

Las personas cerca del ecuador apenas notarán cambios, con días y noches de aproximadamente 12 horas durante todo el año. Sin embargo, aquellos que residen cerca de los polos, como Alaska, Canadá y Escandinavia, experimentan cambios drásticos en la relación día/noche cada año. Experimentan inviernos prolongados y oscuros seguidos de un sol de medianoche durante el solsticio de verano, cuando la noche apenas invade.

Durante el equinoccio, todos, desde el polo hasta el polo, disfrutan de una división de día y noche de 12/12. Sin embargo, no es tan "igual" como uno podría pensar.

Hay una razón por la cual no se obtienen precisamente 12 horas de luz diurna durante el equinoccio. Puedes aprender más sobre eso a continuación.

Aquí hay algunas respuestas a preguntas relacionadas con el equinoccio de otoño:

¿De dónde proviene el término 'equinoccio'?

Según el archivo CNN Fast Facts, el término equinoccio proviene de la palabra latina equinoxium, que significa "igualdad entre el día y la noche".

¿Exactamente cuándo ocurre el equinoccio de otoño?

El equinoccio tendrá lugar el domingo 22 de septiembre a las 12:44 UTC.

Para ciudades como Montreal y Richmond, Virginia, esta hora se traduce a las 8:43 a.m. hora local. Llega a las 7:43 a.m. en San Luis y a las 6:43 a.m. para la Ciudad de México. El viaje hacia el oeste continúa con las 5:43 a.m. en Seattle.

Cruzar el Atlántico en direcciones opuestas, los residentes de Ámsterdam y Split, Croacia, reconocerán oficialmente el evento a las 2:43 p.m. del domingo. Dubai, por otro lado, marca el momento exacto a las 4:43 p.m.

Los residentes de Hong Kong lo observan a las 8:43 p.m., mientras que Tokio lo marca a las 9:43 p.m. Puedes hacer clic aquí para ingresar tu ciudad.

¿El equinoccio de otoño es el primer día oficial del otoño?

Sí. El otoño comienza oficialmente en el equinoccio de otoño.

Sin embargo, hay dos métodos para medir las estaciones: "las estaciones astronómicas" (que siguen las llegadas del equinoccio y el solsticio) y las "estaciones meteorológicas".

Allison Chinchar, meteoróloga de CNN, explica las diferencias:

"El otoño astronómico es esencialmente el período de tiempo desde el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno. Estas fechas pueden variar un día o dos cada año", dice ella.

"El otoño meteorológico es diferente... en que las fechas nunca cambian y se basan en las estaciones climáticas en lugar de la posición de la Tierra en relación con el sol. Estos son perhaps las estaciones con las que más personas están familiarizadas", dice Chinchar.

Las estaciones meteorológicas se definen de la siguiente manera: del 1 de marzo al 31 de mayo es la primavera; del 1 de junio al 31 de agosto es el verano; del 1 de septiembre al 30 de noviembre es el otoño; y del 1 de diciembre al 28 de febrero es el invierno.

"Esto hace que algunas fechas sean engañosas", dice Chinchar. "Por ejemplo, el 10 de diciembre, la mayoría de la gente consideraría que es invierno, pero si usas el calendario astronómico, técnicamente todavía se considera otoño porque es antes del solsticio de invierno".

Ella dijo que "los meteorólogos y los climatólogos prefieren usar el 'calendario meteorológico' porque no solo las fechas no cambian - lo que lo hace fácil de recordar - sino también porque se alinea más con lo que la gente cree que son las estaciones tradicionales".

¿Por qué ocurre el equinoccio de otoño?

La Tierra gira a lo largo de una línea imaginaria desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, que se llama el eje. Esta rotación resulta en el día y la noche.

Sin embargo, el eje está inclinado a 23,5 grados, como explica la NASA. Esta inclinación posiciona un hemisferio del planeta para recibir más luz solar que el otro durante la mitad del año en órbita alrededor del sol. Esta disparidad en la luz solar es lo que desencadena las estaciones.

El efecto es más fuerte en junio y diciembre tardíos. Estos son los solsticios, que tienen las diferencias más extremas entre el día y la noche, notablemente en los polos (por eso remains light for so long during the summer in places such as Scandinavia).

Desde el solsticio de verano en junio, los días han estado progresivamente disminuyendo en el hemisferio norte, mientras que las noches han estado aumentando durante los últimos tres meses. ¡Bienvenido al equinoccio de otoño!

¿Qué descubrieron nuestros antepasados?

Bien antes de la era de los relojes, los satélites y la tecnología moderna, nuestros antepasados tenían un profundo conocimiento del movimiento del sol a través del cielo, suficiente para construir monumentos y templos masivos que servían no solo para propósitos religiosos, sino también como calendarios gigantes para marcar las estaciones.

Aquí hay solo algunos sitios notables relacionados con el equinoccio y el movimiento anual del sol:

• Stonehenge (Reino Unido): A muchos misterios rodean estas grandes losas, pero sabemos que están perfectamente alineadas para seguir el paso anual del sol.

• Templos megalíticos malteses: Situados en la isla del Mediterráneo, estos siete edificios son uno de los construcciones de piedra en pie más antiguas del mundo, que datan de 5000 a 6000 años. En Hagar Qim y Mnajdra, las cámaras semicirculares están dispuestas de modo que el sol en el momento del equinoccio se encierra entre las piedras.

• Chichén Itzá (Península de Yucatán, México): La famosa pirámide de Chichén Itzá, El Castillo, ofrece un espectáculo impactante durante los equinoccios. Construida por los toltecas-mayas entre 1050 y 1300, esta pirámide fue diseñada para proyectar una sombra durante los equinoccios en la balustrada norte de El Castillo. Se crea la apariencia de una serpiente que desciende por las escaleras, con el efecto especial antiguo mejorado por las cabezas de bestias esculpidas en la base.

• Jantar Mantar (Nueva Delhi, India): A pesar de ser mucho más reciente en su origen (1724 y 1730), estos edificios del final del período mogol sirven como observatorios astronómicos.

¿Qué son algunas de las celebraciones y tradiciones del equinoccio de otoño?

A nivel mundial, el equinoccio de otoño ha permeado diversas sociedades y celebraciones.

En la mitología griega, el equinoccio de otoño señala el regreso de la diosa Perséfone al inframundo durante tres meses, donde se reconecta con su esposo, Hades.

Los festivales centrados en las cosechas en Gran Bretaña tienen raíces en el equinoccio de otoño, que se remontan a la época pagana antigua.

La gente china y vietnamita aún celebra la Luna de Cosecha (también conocida como la Fiesta de la Luna Llena). Las calles se adornan con faroles mientras la gente expresa gratitud, admira la luna y se deleita con los pasteles de luna, una delicia popular de la Fiesta de la Luna Llena. Esta fiesta se celebra en el 15º día del octavo mes lunar del calendario chino, que se marcó el 17 de septiembre de este año.

En Japón, el Día del Equinoccio de Otoño es un día festivo nacional. En japonés, se conoce como Shubun no Hi (秋分の日), según Coto Japanese Academy. El origen de la celebración se puede rastrear hasta el shintoismo y el budismo.

¿Por qué el equinoccio no es perfectamente igual?

Resulta sorprendente, pero hay un poco más de luz diurna que de oscuridad durante el equinoccio, dependiendo de la ubicación en la Tierra. ¿Qué causa esta disparidad?

Las horas ligeramente desiguales de día y noche se deben a el método intrincado de medir un amanecer y la réfraction de la luz solar en nuestra atmósfera.

Esta curvatura de los rayos de luz hace que el sol parezca estar por encima del horizonte incluso cuando la posición real del sol está por debajo del horizonte. El día es más largo en latitudes más altas porque el sol tarda más en salir y ponerse a medida que te acercas a los polos.

Por lo tanto, la duración del día en el equinoccio de otoño variará ligeramente según la ubicación. Aquí hay algunas aproximaciones:

• En el ecuador: Aproximadamente 12 horas y 6 minutos (Quito, Ecuador)

• A 30 grados de latitud: Aproximadamente 12 horas y 8 minutos (El Cairo, Egipto)

• A 60 grados de latitud: Aproximadamente 12 horas y 14 minutos (Helsinki, Finlandia)

La división del día y la noche es verdaderamente igual solo después de unos días después del equinoccio oficial. Este fenómeno se conoce como equilux. Cuando ocurre el equilux para ti depende de tu latitud, según timeanddate.com. Cuanto más cerca estés del ecuador, más tarde será la fecha del equilux de otoño.

En el ecuador mismo, el evento del equilux nunca tiene lugar debido a la réfraction de la luz solar en la atmósfera, que siempre resulta en un exceso slight de luz diurna sobre la oscuridad.

El equinoccio de otoño, también conocido como el equinoccio de otoño, es un evento importante para las personas que viven en el Hemisferio Norte, que marca el inicio del otoño. Este evento ofrece a todos en todo el mundo la oportunidad de experimentar una división de 12/12 del día y la noche.

Planificar un viaje durante este período podría ser una excelente manera de presenciar los cambios anuales diversos en las proporciones de día y noche en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los polos, como Alaska, Canadá y Escandinavia, experimentan contrastes pronunciados entre los inviernos prolongados y el sol de medianoche del solsticio de verano, cuando la noche apenas se cuela.

