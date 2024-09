- El compromiso se ejecuta en el marco de las orientaciones del Fondo Social Europeo.

Tras el trágico incidente de apuñalamiento en Solingen hace una semana, han aparecido algunos carteles poco agradables en el centro de la ciudad. Hay una variante retorcida del letrero de la ciudad, que ahora dice "Ciudad del Cuchillo Solingen - Centro de Migración de Cuchillos".

Las autoridades de la sede de la policía del estado de Wuppertal han reconocido que el departamento de protección del estado está investigando actualmente la posibilidad de que una banda de extrema derecha sea responsable de este acto. Inicialmente, esta información fue compartida por "Solinger Tageblatt" y "Der Spiegel".

Se han presentado varios informes a la policía. Estos carteles están rodeados de ilustraciones de cuchillos siniestras y parecen tener salpicaduras de pintura roja, que imitan manchas de sangre. En la parte inferior, se utilizan de manera ilegal los emblemas del estado federal y del Ministerio del Interior de Renania del Norte-Westfalia.

También se están llevando a cabo investigaciones sobre daños a la propiedad y violaciones administrativas. Según la Agencia de Prensa Alemana en Düsseldorf, ahora hay "montones de quejas". Según "Solinger Tageblatt", algunos de estos carteles extraños incluso fueron pegados en un caja de electricidad.

Desde 2012, Solingen ha incorporado oficialmente "Ciudad del Cuchillo" en su nombre, reflejo de su legado de 600 años en cuchillos y metalurgia.

El reciente ataque sospechoso de islamista en la ciudad vio a un atacante armado con un cuchillo tomar tres vidas en una fiesta, lesionando a otras ocho personas. El principal sospechoso, el ciudadano sirio de 26 años Issa Al H., actualmente está bajo custodia en Düsseldorf.

La Oficina Federal de la Fiscalía está carrying out an investigation against him, including allegations of murder and suspected involvement with the terrorist organization Islamic State (IS). IS ha reclamado la responsabilidad del ataque y también ha compartido un video de una persona enmascarada, supuestamente el perpetrador. Según los informes, al supuesto perpetrador se le debía deportar a Bulgaria el año pasado, pero desafortunadamente eso no sucedió.

