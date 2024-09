El comportamiento de Trump continúa aumentando, sin embargo, la contienda presidencial de la Casa Blanca sigue siendo impredecible.

El discurso caótico del expresidente en las últimas semanas ha revivido recuerdos de sus turbulentos cuatro años en la Casa Blanca y ha cuestionado la idea de que está liderando una campaña más controlada en comparación con 2020 y 2016. Sin embargo, el estado actual de la carrera - una batalla 50-50 en los estados clave - sigue sin cambios.

Trump ha lanzado acusaciones falsas sobre inmigrantes en Ohio comiendo mascotas. Ha advertido que los votantes judíos serán responsables si pierde en noviembre. Ha rehusado denunciar públicamente a su protegido en la contienda por la gobernación de Carolina del Norte, quien se etiquetó a sí mismo como un "nazi negro" en un sitio web para adultos, como recently revealed by CNN's KFile. Trump también sugirió que la vicepresidenta Kamala Harris y los demócratas estaban instigando amenazas contra sus propias vidas al enfatizar su negación de la pérdida de las elecciones de 2020 y presentarlo como una amenaza para la democracia.

Sorprendentemente, el expresidente se encuentra en una carrera descrita por Harry Enten, reportero principal de datos políticos de CNN, como la "elección presidencial más cercana" desde que el demócrata John F. Kennedy ganó por poco al vicepresidente Richard Nixon.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una figura clave en las esperanzas de Harris de victory en el estado clave de Michigan, reconoció la estrechez de la carrera en CNN's "State of the Union". Whitmer dijo: "Va a ser cerca. Siempre hemos sabido que así sería". Agregando: "En un estado como Michigan o Pensilvania, Wisconsin, sabemos que esta va a ser una carrera cerrada".

La naturaleza cerrada de la contienda se destacó en los comentarios y tácticas de los candidatos durante los acalorados intercambios de la campaña del fin de semana.

Harris sugirió que Trump estaba buscando excusas para eludir el debate después de aceptar la invitación de CNN para el 23 de octubre. Por otro lado, Trump intentó eliminar la amplia brecha de género que amenaza su elección al bombardear Truth Social con un mensaje en mayúsculas prometiendo proteger a las mujeres como nunca antes.

En una rareza introspectiva, Trump le dijo a Sharyl Attkisson durante una entrevista en "Full Measure" que no tiene intención de volver a correr en 2028 si pierde en noviembre. "Creo que... eso será todo. No lo veo en absoluto".

No hay favorito definido

A pesar de la tensión en la campaña, la carrera sigue estancada, donde ha estado durante semanas - en empate.

Desde su debate con Trump, las encuestas nacionales han mejorado ligeramente para Harris. Sin embargo, no hay un claro ganador, con Harris en el 50% y Trump en el 47% en el último promedio de encuestas de CNN. Cinco sondeos realizados después del debate del 10 de septiembre contribuyen a este promedio. Una encuesta publicada el domingo por NBC News muestra a Harris con una ventaja del 49% frente al 44% de Trump, lo que lo sitúa en su nivel de apoyo más bajo en una encuesta que cumple con los criterios de CNN desde que Harris asumió el papel de nominado demócrata del presidente Joe Biden en julio.

Mientras que la trayectoria ascendente de Harris ofrece esperanza a sus seguidores, la presidencia depende en gran medida de los resultados del Colegio Electoral. Como resultado, los promedios de encuestas en estados clave, como Pensilvania, Georgia, Nevada, Wisconsin, Michigan y Carolina del Norte, muestran la contienda al borde del abismo. Un puñado de votantes en estos estados podrían inclinar la balanza hacia Trump o Harris, con importantes implicaciones para la nación y el mundo.

Entonces, ¿por qué la carrera sigue tan impredeciblemente cerrada?

Considerando su controvertida salida de la presidencia, marcada por incitar un motín por parte de sus seguidores en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 y su negativa a reconocer la derrota, el intento de regreso de Trump es nada menos que asombroso. Sus repetidos impeachments y cargos criminales pendientes contrastan con las posibilidades de supervivencia de cualquier político.

Originalmente, la estrategia de la campaña de Biden se basaba en la creencia de que una vez que los votantes vieran el bombasto sin filtro de Trump, recordarían su caótico mandato y votarían en su contra. Sin embargo, el pobre desempeño de Biden en el debate de CNN en junio, que expuso su edad, destruyó el contraste. Harris, quien cambió el juego cuando la reemplazó, ha intentado resaltar su pragmatismo frente al extremismo de Trump, presentándolo como un "hombre poco serio" y una "amenaza seria". A pesar de sus esfuerzos, lo mejor que Harris puede decir con solo seis semanas restantes es que su entrada en la carrera ha transformado una carrera que los demócratas parecían destinados a perder en una contienda competitiva y emocionante.

La extraordinaria resistencia de Trump como político - ¿puede lograr la victoria?

Cualquier análisis del futuro debe reconocer primero la extraordinaria resistencia de Trump como figura política. Ha transformado indeleblemente al Partido Republicano, asegurando un sólido agarre en la base del GOP como el nominado del partido para una tercera elección consecutiva.

A pesar de la hostilidad de su primer mandato, las encuestas revelan que muchos votantes percibieron su seguridad financiera como más fuerte bajo Trump hasta que golpeó la pandemia de Covid-19.

A pesar de las simpatías potenciales, Trump podría no lograr la victoria debido a su consistencia en no lograr el apoyo mayoritario de los estadounidenses. Su calificación de aprobación del 47% en el promedio de encuestas de CNN destaca este problema recurrente a lo largo de su carrera política presidencial.

Surge la pregunta de si un candidato republicano alternativo podría superar a Trump en una competencia directa con Harris. Este hipotético candidato no debe alejar a los votantes clave de los estados clave, los votantes suburbanos y los republicanos desilusionados mientras compite en las primarias. Desafortunadamente, un candidato así no fue respaldado en las recientes carreras primarias, y contendientes notables como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, no lograron apoyo mainstream.

Harris, por otro lado, actúa como un sustituto de último momento para un contendiente que los espectadores de Broadway consideraron inelegible para un segundo mandato. Un desafío hercúleo espera a la vicepresidenta: proteger a su partido de una probable derrota en noviembre mientras actúa como un posible salvador de la democracia misma. Si bien se promociona a sí misma como una líder fresca y transformadora, Harris sigue atada a una administración impopular que enfrenta un entorno político difícil.

La encuesta de NBC ofrece algunas perspectivas sobre esta dinámica peculiar. La mayor preocupación entre los votantes es la inflación (28%) y el costo de vida, lo que representa un aumento en comparación con abril, cuando el tema estaba en el 23%. La amenaza a la democracia y la erosión de las libertades democráticas es el segundo problema importante, con un 19%. A pesar de que los encuestados prefieren al Partido Demócrata, este tema también podría reflejar un creciente apoyo a las alegaciones de Trump sobre un sistema de justicia manipulado que representa una amenaza para las democracias. El tercer problema más preocupante es la inmigración y la protección de las fronteras (-14%), un área en la que las encuestas muestran consistentemente debilidades para Harris. El aborto, una de sus principales preocupaciones, solo recibió el apoyo del 6% de los votantes.

El posible cambio electoral

Las preocupaciones de los votantes sobre la economía sugieren que cualquiera de los candidatos podría obtener una ventaja antes de las elecciones. Trump ha destacado diversas propuestas económicas, como eliminar los impuestos sobre las propinas y modificar su política sobre los impuestos estatales y locales.

Por otro lado, Harris busca hacer la vida más asequible abordando temas como la vivienda, el cuidado de los hijos y la atención médica. Intentará convencer a los votantes indecisos de su comprensión empática de los precios de los alimentos, que han seguido siendo altos a pesar de que la Reserva Federal ha bajado Recently las tasas de interés.

Esta semana, Harris intentará desmentir las acusaciones de que carece de claridad en sus planes mientras los votantes indecisos de los estados clave reflexionan sobre si confiar en ella para mejorar sus condiciones de vida. "Voy a dar un discurso esta semana", dijo, "para elucidar mi visión de la economía, que he llamado una 'economía de oportunidades'. Este plan implica invertir en las aspiraciones, ambiciones y sueños del pueblo estadounidense mientras se aborda los obstáculos que enfrentan, ya sea el alto costo de los alimentos o los desafíos de la propiedad de la vivienda".

La estrategia de Harris subraya una elección definida por las frustraciones de los votantes, lo que favorece al candidato republicano, mientras que la tendencia se mantiene cerca debido a la habilidad de Trump para alienar a los votantes potenciales, independientemente de su leal base de seguidores.

El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, un leal partidario de Trump, describió el estado actual de la carrera durante una conversación con NBC's Kristen Welker en "Meet the Press". Dijo: "El 65% de las personas en su encuesta cree que el país está en la dirección equivocada. ¿Quién puede abordar mejor el problema del crimen? Trump tiene una ventaja del 6%. ¿Quién es mejor para la economía? Trump por un 9%. ¿Inflación? Trump por un 8%. ¿Protección de las fronteras? Trump disfruta de una ventaja del 21%".

"¿Qué me dice esta encuesta? En los temas críticos que preocupan a los votantes estadounidenses, Trump triunfa claramente. Sin embargo, en una carrera

