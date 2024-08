- El competidor Wetekam se asegura medallas de bronce y plata en la competencia de tenis de mesa

Deportistas celebran: Debutante Maurice Wetekam obtiene la primera medalla de Alemania en la piscina en la Arena de La Défense, al quedar tercero en los 100m braza. El joven de 18 años, nacido con una discapacidad en el brazo izquierdo, exclamó: "¡Guau, esto es una sensación impensable".

Posteriormente, el dúo de tenis de mesa Stephanie Grebe y Juliane Wolf estuvo a punto de llevarse el oro, pero perdieron 1:3 en la final contra China. A pesar de ello, se llevaron la plata y salieron de la arena de París con amplias sonrisas. "Estuvimos cerca. Con cada minuto que pasa, nuestra satisfacción con la plata crece. Hoy podemos celebrar", dijo Wolf.

Sus compañeros Valentin Baus y Thomas Schmidberger también aseguraron al menos una medalla de plata de París. Triunfaron sobre Turquía 3:2 en una emocionante semifinal y competirán por el oro el sábado (14:00). "Otro partido ajustado. Hasta ahora, todo bien", comentó Schmidberger. El dúo alemán logró su victoria en cinco sets, al igual que en los cuartos de final. "Están tratando de meterse bajo mi piel o tal vez divertir a la multitud. De cualquier manera, lo están logrando", rio el entrenador Volker Ziegler.

Las nadadoras Tanja Scholz y Verena Schott terminaron el día sin medalla. Schott quedó en séptimo lugar en los 200m estilos individuales, mejorando su tiempo inicial en seis segundos. "Soy del tipo que mejora a medida que avanza la carrera", dijo la de 35 años, whose training was severely hindered by a severe respiratory illness. Sin embargo, aún tiene más oportunidades de brillar.

Scholz terminó en octavo lugar, pero tuvo que competir en una clasificación diferente debido a la falta de competencia en la suya. "Hay muy pocas carreras en las clases de salida más pequeñas. Se necesita más inclusión para que todos puedan competir", señaló Schott.

"No fue nuestro día"

El equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas también tuvo un inicio insatisfactorio, perdiendo 44:73 ante Estados Unidos. "Quizás hoy no fue nuestro día, pero eso está bien. Creemos que podemos demostrar nuestro verdadero potencial en el siguiente partido", dijo Lisa Bergenthal, de 24 años, quien criticó la toma de decisiones de su equipo y la mala suerte.

El equipo de voleibol sentado, sin embargo, comenzó mejor, superando a Brasil 3:0. "No esperaba este resultado", admitió el entrenador Christoph Herzog después de la victoria sorpresiva. "Atacamos en los momentos adecuados. Fue una victoria bien merecida".

A pesar de su fuerte rendimiento en las semifinales, el dúo de tenis de mesa Juliane Wolf y Stephanie Grebe no pudieron superar a China y obtener el oro, conformándose con la plata. Más tarde, durante una entrevista, Wolf mencionó: "Incluso como una loba, estoy aprendiendo a aceptar la plata y hoy podemos celebrar nuestro segundo lugar".

