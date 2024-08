- El comisionado Thiel, el Sindicato del Inframundo y un encantador académico Boerne.

2 sobre 5 puntosComedia, humor y un poco de emoción: incluso después de su 20º aniversario, el "Tatort" de Münster no pierde su chispa

De qué va?

Al joven abogado Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour) lo encuentran muerto de un disparo en su oficina. Antes de este incidente, Weber había tenido una discusión con uno de sus clientes: el jefe de la mafia de Münster, Nino Agostini (Claudio Caiolo). Agostini está enfadado porque Weber perdió un caso. Además, Weber y su socio en el bufete de abogados, Erik Nowak (Hendrik Heutmann), tenían problemas con el colegio de abogados y corrían el riesgo de perder sus licencias.

El abogado prominente Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) también está involucrado en el caso. Es el mejor amigo del patólogo forense profesor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Fabian y su esposa Veronika (Proschat Madani) están planeando mudarse a América Central. Para su fiesta de despedida, invitan a Boerne, su asistente Silke Haller (ChrisTine Urspruch), el detective Frank Thiel (Axel Prahl) y la fiscal Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann).

Al día siguiente de la fiesta, el abogado Fabian es secuestrado mientras pasea a su perro. Ahora, Boerne y Thiel deben encontrar a un asesino, resolver un secuestro y descubrir cómo ambos casos están relacionados.

¿Por qué ver "Tatort: Un amigo, un buen amigo"?

El primer "Tatort" de Münster se emitió en octubre de 2002. Mezclar comedia con drama criminal era una apuesta única en ese momento. Desde entonces, la pareja poco probable de Thiel y Boerne ha entregado consistentemente altas calificaciones y ha construido una base de fans masiva. Con el caso "Un amigo, un buen amigo", los investigadores celebran su 20º aniversario. La película ofrece lo que se espera: una historia entretenida, tensión moderada y la habitual charla entre Thiel, Boerne y sus colegas.

¿Qué falta?

Algunas partes de la historia (escrita por Benjamin Hessler) no aportan nada nuevo: hay un secuestro, la policía no debería interferir y, finalmente, las cosas se ponen feas. Hemos visto esta trama en otras películas antes. Además, algunos de los comentarios divertidos pero algo anticuados de Boerne hacia su colega Silke Haller no parecen apropiados. En una escena, le pregunta dónde está su campana, ya que no la oyó entrar en la habitación. Esto podría haber sido divertido en 2002, pero 20 años después, parece pasado de moda.

Los investigadores?

En este caso, el profesor Boerne juega un papel importante: es amigo de los Fabian desde hace mucho tiempo. Friedhelm es su amigo más cercano y siente secretamente algo por Veronika. El vaivén emocional de Boerne entre el amor, la amistad y la lealtad lo lleva a minimizar la situación y entorpecer la investigación de Thiel.

¿Verlo o no?

Los fans apreciarán otro "Tatort" de Münster, pero para el resto, este episodio podría no ser una visión esencial.

El episodio "Tatort: Un amigo, un buen amigo" se emitió por primera vez el 13 de noviembre de 2022. La ARD volverá a emitir la película el domingo 18 de agosto de 2024, a las 8:15 PM.

