- El comisionado de la ZDF, Hecke, se siente cómodo en los alrededores de Francia.

Actriz Christina Hoffmann (45) interpreta a la detective de televisión Judith Moln en Sarre y la zona fronteriza con Francia – y se siente como en casa en el país vecino, aunque no puede precisar exactly por qué. "Francia y Alemania están entrelazadas para mí. Tengo un gran afecto por este país, no puedo racionalizar este afecto", compartió la actriz con la agencia Deutsche Presse-Agentur.

Habla francés con fluidez, pero aún así se siente como en casa en Francia cada vez que visita. "Es como si estuviera en casa otra vez", expresó Hoffmann. "Y no se debe a un lugar específico o la gastronomía. Es una emoción". Sin embargo, Hoffmann también admira Sarre y a su gente. "La atmósfera acogedora y animada, la actitud: 'Siéntate, únete - comparte tu historia'. Sin barreras".

Christina Hoffmann aparecerá próximamente en su papel de Judith Moln con el comisionado Freddy Breier (Robin Sondermann) y el antiguo investigador Markus Zerner (Rudolf Kowalski) en el octavo caso de la serie de crímenes "En Verdad" el 31 de agosto en ZDF (20:15 horas), con el episodio "Entre la Ley y la Justicia" ya disponible para transmitir en streaming.

Lea también: