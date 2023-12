El comisionado de la NWSL dimite y la liga suspende los partidos del fin de semana tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada del entrenador despedido

El Courage de Carolina del Norte despidió a Riley el jueves tras un reportaje de investigación de The Athletic en el que se cita a jugadoras que afirman que, durante años, Riley utilizó su influencia y poder para acosar sexualmente a jugadoras y, en un incidente, obligó a una jugadora a mantener relaciones sexuales con él.

Riley negó las acusaciones del informe. La CNN no ha podido ponerse en contacto con Riley para que haga comentarios.

La liga publicó una frase sobre la Comisionada Lisa Baird, diciendo que ella renunció y la liga aceptó.

Anteriormente, la NWSL dijo que la decisión de la liga de no jugar los partidos de este fin de semana se alcanzó en colaboración con el sindicato de jugadores y se basó en "la gravedad de los acontecimientos de la última semana."

Un comunicado del sindicato de jugadoras señaló que fue una decisión difícil pedir la suspensión de los partidos. El sindicato reconoció que los aficionados hicieron planes de viaje y gastaron dinero para ir a los partidos. También reconoció que jugar es lo que da alegría a los jugadores.

"Nos negamos a que nos quiten esa alegría. Sin embargo, también reconocemos que los problemas de salud mental son reales", dice el comunicado. La prioridad este fin de semana será que los jugadores cuiden de sí mismos, según el comunicado.

Baird había pedido disculpas por las consecuencias: "Esta semana, y gran parte de esta temporada, ha sido increíblemente traumática para nuestros jugadores y personal, y asumo toda la responsabilidad por el papel que he desempeñado".

"Siento mucho el dolor que tantos están sintiendo. Reconociendo ese trauma, hemos decidido no saltar al campo este fin de semana para dar a todos un poco de espacio para reflexionar. En estos momentos no nos preocupa seguir trabajando como hasta ahora.

"Toda nuestra liga tiene mucho que sanar, y nuestros jugadores se merecen algo mucho mejor. Hemos tomado esta decisión en colaboración con nuestra asociación de jugadoras, y esta pausa será el primer paso en nuestro trabajo colectivo para transformar la cultura de esta liga, algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo."

La bicampeona mundial Christie Pearce Rampone, que iba a entrar en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional el sábado, ha decidido aplazar su ingreso hasta 2022.

Dijo que tomó la decisión "después de digerir todo lo que ha sucedido en los últimos días" y que quiere ser incluida el año que viene, cuando "todos podamos celebrar adecuadamente el fútbol femenino."

Una ex jugadora dice de Riley: "Me sentí reivindicada

La NWSL, compuesta por 10 equipos, tenía programados cinco partidos el viernes y el sábado. Los próximos partidos programados son el miércoles, donde hay tres partidos en la pizarra, incluido el Courage de Carolina del Norte que juega en casa.

The Athletic informó de que entrevistó a más de una docena de jugadoras que jugaron a las órdenes de Riley desde 2010 y a otras personas relacionadas con el fútbol femenino.

Una ex jugadora que jugó para Riley en tres equipos diferentes, Sinead Farrelly, describió cómo un Riley casado la obligó a ir a su habitación de hotel para tener relaciones sexuales. Farrelly describió estar bajo el control de Riley, diciendo: "Me sentí reclamada. Sinceramente, esa palabra lo describe perfectamente para mí, porque tengo la sensación de que él fue de un lado a otro, miró a sus posibles clientes y se fijó en mí. Me reclamó, eso es lo que sentí. Recuerdo que pensé: '¿Alguien más está viendo esto?' Me sentí bajo su control".

Otro incidente relatado describe cómo Riley coaccionó a Farrelly y a su compañera de equipo Mana Shim para que volvieran a su apartamento y las presionó para que se besaran. Shim describió una ocasión en la que Riley la invitó a una sesión de grabación de un partido en su habitación de hotel y la recibió vistiendo sólo ropa interior. Otras ex jugadoras, que desean permanecer en el anonimato, dijeron que el ex entrenador hizo comentarios inapropiados sobre el peso y la orientación sexual.

The Athletic pidió a Riley que comentara su supuesta mala conducta, a lo que respondió que las afirmaciones de los ex jugadores eran "completamente falsas". Según The Athletic, Riley les dijo en un correo electrónico: "Nunca he tenido relaciones sexuales con estos jugadores ni les he hecho insinuaciones sexuales."

En sus desmentidos a The Athletic, Riley dijo que "existe la posibilidad de que haya dicho algo en el camino que haya ofendido a alguien", pero no "menospreció" a los jugadores. Riley también negó haber revisado imágenes de partidos en su habitación de hotel.

Riley entrenó a las Portland Thorns entre 2014 y 2015, al Western New York Flash en 2016 y al Courage después de que el Flash se disolviera y los derechos de la franquicia fueran vendidos a un grupo de Carolina del Norte. Fue entrenador del año en 2017 y 2018.

Los órganos de gobierno investigarán

US Soccer dijo el viernes que contratará a alguien para llevar a cabo una investigación independiente de las acusaciones.

"Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de investigar enérgicamente el comportamiento abominable que se ha denunciado y obtener una comprensión completa y franca de los factores que permitieron que sucediera", dijeron los funcionarios en un comunicado. US Soccer no sólo gobierna el fútbol en el país, sino que apoya económicamente a la NWSL. Y hasta esta temporada, US Soccer gestionaba las operaciones de la liga.

La federación dijo que estaba en busca de un investigador con experiencia en acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo de alto perfil para dirigir la investigación.

La FIFA, el organismo internacional que gobierna el deporte, también anunció que está iniciando una investigación.

"Cuando se trata de mala conducta en el fútbol, nos gustaría reiterar que la posición de la FIFA es clara: cualquiera que sea declarado culpable de mala conducta y abuso en el fútbol será llevado ante la justicia, sancionado y retirado del juego", dijeron funcionarios de la FIFA.

Jill Martin y Jacob Lev de CNN contribuyeron a este informe.

