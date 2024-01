El comisionado de la NHL dice que el fichaje de los Bruins Mitchell Miller, implicado en un escándalo de acoso escolar, no puede jugar en la liga

"No va a entrar en la NHL, no es elegible en este momento para entrar en la NHL. No puedo decir que sea elegible para entrar en la NHL", dijo Bettman, hablando en la NHL Global Series en Tampere, Finlandia.

Los Bruins anunciaron el viernes que firmaron a Miller, de 20 años, a un contrato de nivel de entrada, dos años después de que los Coyotes de Arizona renunciaran a sus derechos sobre el jugador después de un informe en el Arizona Republic que reveló que Miller intimidó a un compañero negro con discapacidades cuando estaba en la escuela secundaria en 2016.

Miller y otro adolescente fueron acusados de engañar a Isaiah Meyers-Crothers para que comiera caramelos que habían sido colocados en un urinario y de agredirlo físicamente. Miller y otro adolescente admitieron el acoso en un tribunal de menores de Ohio y fueron condenados a realizar servicios comunitarios, según informa The Republic.

"Por lo que tengo entendido, y he oído a través de los medios de comunicación de forma anecdótica, lo que hizo cuando tenía 14 años es reprobable, inaceptable", dijo Bettman el sábado. "Antes de que los Bruins tomaran la decisión de ficharle, no se nos consultó".

Los Bruins dijeron el viernes que Miller sería asignado a los Providence Bruins de la Liga Americana de Hockey, una liga profesional que no forma parte de la NHL pero que sirve como liga de desarrollo para los prospectos de la NHL. Junto a su anuncio, el equipo proporcionó una declaración de Miller en la que dijo que lamentaba "profundamente" el incidente y ha "pedido disculpas a la persona."

Cuando se le preguntó acerca de sus pensamientos sobre el fichaje de Miller, Bettman dijo: "Si, de hecho, en algún momento ellos (Bruins) piensan que quieren que juegue en la NHL, y no estoy seguro de que estén cerca de ese punto, vamos a tener que autorizarlo y su elegibilidad, y se basará en toda la información que obtengamos de primera mano en ese momento."

"Eran libres de ficharle para jugar en otro sitio, eso es cosa de otra liga, pero nadie debe pensar en este momento que es o puede ser elegible para la NHL. Y los Bruins lo entienden ahora", añadió el comisionado.

El presidente de los Bruins, Cam Neely, dijo previamente en un comunicado que antes de fichar a Miller, los grupos de Operaciones de Hockey y Relaciones Comunitarias del equipo "pasaron tiempo con él en las últimas semanas", y durante ese tiempo, Miller fue "responsable de su comportamiento inaceptable y demostró su compromiso de trabajar con múltiples organizaciones y profesionales para ampliar su educación y utilizar su error como un momento de enseñanza para los demás."

Miller jugó 60 partidos la temporada pasada con los Tri-City Storm de la Liga de Hockey de Estados Unidos. Fue nombrado Jugador del Año y Defensor del Año de la USHL tras establecer récords de goles y asistencias en una temporada para un defensa.

