- El comienzo de la educación superior es inminente para estos hijos famosos.

Crecer Rápidamente: Este pensamiento también puede estar cruzando las mentes de algunos padres notables en este momento. Varios jóvenes de padres famosos están preparando para dejar el hogar y comenzar sus carreras universitarias. Algunos de ellos han asegurado lugares en universidades de élite.

Willow Affleck

Ben Affleck (52) está lidiando con mucho en este momento, con Jennifer Lopez (55) solicitando el divorcio de él. Su hija Willow (18) está a punto de comenzar su vida universitaria. La hija de 18 años de Ben es de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner (52).

Se informes que Willow comenzará sus estudios en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Fue vista en el campus durante el fin de semana con sus padres y su hermano Finn (15). Imágenes, obtenidas por el periódico británico "Daily Mail", muestran a Ben Affleck luciendo relajado con sus hijos y su ex esposa a su lado. Su hijo menor Samuel (12) aparentemente no estaba presente. Lo que Willow estudiará en la universidad es desconocido.

Emma Cruise

Emma Cruise (18), hija de Tom Cruise (62) y Katie Holmes (45), también está emprendiendo su viaje hacia la adultez. Emma se dice que se ha mudado a una residencia en la universidad privada Carnegie Mellon con su madre durante el fin de semana, según el "Daily Mail". Imágenes muestran al dúo madre-hija con maletas en las instalaciones de la universidad en Pittsburgh, Pennsylvania.

Su padre, con quien Emma se dice que no ha tenido contacto desde su separación de Holmes, no estaba presente. Se dice que la hija de 18 años ha cambiado su nombre a Emma Noelle. Su madre recently revealed in an interview with "Town & Country" magazine that she is "really proud" of her daughter. "Of course I will miss the closeness, but I am really proud of her and I am happy," Holmes said. Rumors suggest that Emma will be studying fashion.

Lucas Martin

Gwyneth Paltrow (51) también tiene que decir adiós. Su hijo Lucas Martin (18), de su matrimonio fallido con el líder de Coldplay Chris Martin (47), se dice que está estudiando en la Universidad Brown. El hijo de 18 años se dice que se mudará de Los Ángeles a Providence en el estado de Rhode Island para esto.

La mudanza la hace sentir una "profunda sensación de tristeza inminente", reveló Paltrow al "Sunday Times". Sin embargo, entiende que los hijos deben tomar este camino para crecer. "Es exactly what's supposed to happen," ella dijo. No está claro qué materia Lucas ha elegido para estudiar en la universidad prestige. Paltrow también tiene una hija, Apple (20), con Martin.

Henry Klum

El hijo mayor de Heidi Klum (51), Henry Klum (18), también está extendiendo sus alas. A principios de junio, la madre modelo publicó algunas instantáneas y clips de su graduación de la escuela secundaria en Instagram. "You did it, my wonderful boy. College, here we come," escribió con orgullo. Sin embargo, Klum no reveló en qué universidad se ha inscrito su hijo.

En una cena después de la ceremonia, además de su esposo Tom Kaulitz (34), sus otros tres hijos también estuvieron presentes. Lou (14) y Johan (17) son de su matrimonio con el cantante Seal (61). Su hija Leni Klum (20) es de su relación con el manager italiano de deportes Flavio Briatore (74).

El martes, Jessica Seinfeld (70), esposa de Jerry Seinfeld, celebró el día de mudanza de su hijo menor Shepherd (18) en su dormitorio universitario. Publicó una serie de fotos en Instagram que muestran a los orgullosos padres con su hijo en el campus. Según informes de los medios, seguirá los pasos de sus hermanos Sascha (23) y Julian (21) y asistirá a la Universidad de Duke en el estado estadounidense de Carolina del Norte. "Move-in weekend. All three baby birds have flown the nest," captionó Jessica Seinfeld las fotos. No reveló qué curso de estudio seguirá Shepherd.

El hijo de River Stone (20), Laird (19), ya tiene un objetivo claro en mente: como la actriz anunció en Instagram a finales de julio, comenzará a estudiar medicina. La semana pasada publicó una foto de su hijo adoptivo frente a un edificio en la Universidad de Utah. "Big day," escribió junto a la instantánea. En mayo celebró la graduación de su hijo de la escuela secundaria. En una foto de Instagram, sonreía con orgullo junto a su hijo. Al principio del mismo mes, reveló en la plataforma de redes sociales que su hijo adoptivo mayor Roan ha ingresado al mundo del acting.

Lea también: