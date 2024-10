El comercio interafricano aumentará en exceso, pronostica el Secretario General de la Zona de Libre Comercio Continental Africano para la próxima media década.

El objetivo es estimular el crecimiento financiero, el comercio entre los países africanos y las inversiones en toda la continente. A pesar de haberse establecido en febrero de 2020, la implementación del acuerdo ha sido lenta. En general, los países africanos commercian más con naciones extranjeras que entre ellos mismos. La infraestructura inadequada, la financiación insuficiente y la mala gobernanza son con frecuencia citados como culpables.

Esta semana, líderes del sector público y privado de África se reunirán en Kigali, Rwanda, para la segunda edición del Foro de Negocios del Acuerdo de Comercio Integral Africano (AfCTFA), conocido como Biashara Afrika, para discutir los desafíos y los posibles beneficios de la zona de libre comercio. Antes del encuentro, CNN habló con Wamkele Mene, Secretario General del AfCFTA, sobre cómo superar estos obstáculos.

La conversación que sigue ha sido condensada y aclarada para mayor claridad y concisión.

Eleni Giokos: Cuando asumió el cargo de Secretario General, ¿esperaba que fuera tan difícil establecer numerosos estándares en todo el continente, y cuál fue el aspecto más difícil de reunir todo?

Wamkele Mene: Creo que nadie podría haber imaginado cuán difícil y a gran escala sería la tarea. Uno de los desafíos que la hace difícil y que seguirá siendo difícil por mucho tiempo es nuestro mercado fragmentado. Tenemos 47 estados partes en el acuerdo que establece el AfCFTA. Esperamos que los países restantes ratifiquen pronto. Dentro de estos 47, tenemos 42 monedas. Tenemos países con un PIB per cápita de $110 y, en el otro extremo del espectro, uno con un PIB per cápita de $25,000. Tenemos los países menos desarrollados, los países sin litoral y los países con políticas macroeconómicas diferentes. Integrar y crear un mercado único es increíblemente difícil cuando tienes tanta diversidad.

EG: ¿Cómo ha progresado el AfCFTA desde su inicio, dado que se ha introducido en el continente?

WM: Nos establecimos en medio de la pandemia de Covid-19 en febrero de 2020. En marzo de 2020, todo el continente africano se cerró - se cerraron las fronteras, se cerraron los aeropuertos, y así sucesivamente. Durante los primeros seis a nueve meses del año, fue casi imposible lograr mucho.

Ahora, hemos completado todos los protocolos del acuerdo -es decir, el marco legal-, incluyendo áreas difíciles como el comercio digital, las normas de origen para el contenido local en textiles y ropa, y los sectores automotrices, así como la creación de un sistema de solución de controversias para todo un continente de 47 países que comercian bajo el AfCFTA. Estas reglas son los fundamentos del comercio, y estoy satisfecho de que ahora estamos pasando de negociar estas reglas a implementarlas.

EG: En 2022, siete países seleccionados para pilotar la Zona de Libre Comercio Continental Africana. ¿Cómo está progresando, cómo se está implementando, se están viendo resultados fructíferos?

WM: En 2022, siete países estaban preparados. Al decir "preparados", queremos decir que pusieron en marcha los sistemas aduaneros necesarios, integraron el AfCFTA en sus regulaciones nacionales. En octubre, 37 países estarán listos para comerciar bajo las reglas y beneficios.

EG: Muchos en el sector privado dicen que no sienten los efectos del Acuerdo de Comercio Integral Africano. Argumentan que no está funcionando efectivamente. ¿Cuál es su respuesta a eso?

WM: Estamos integrando un mercado de 47 países. El sector privado es esencial para el éxito de la integración del mercado en el continente y es responsable de impulsar el comercio. Lo que les diría es que estamos rompiendo 60 años de fragmentación del mercado. No sucederá de la noche a la mañana. Hemos tomado como modelo la Unión Europea, que se considera el modelo de integración de mercado más exitoso del mundo en la actualidad, pero que aún enfrenta desafíos, 31 años después de su establecimiento.

EG: Aliko Dangote ha hablado sobre el hecho de que necesita 35 visados para viajar por todo el continente africano. Si el hombre más rico de África no puede moverse libremente, ¿quién puede? ¿Cómo afecta esto al negocio transfronterizo?

WM: Es una barrera y una limitación formidable para el comercio y la inversión intraafricanos. De momento, solo cuatro países han ratificado el protocolo de la Unión Africana sobre la libre circulación de personas -solo cuatro-. Hay una fuerte resistencia a fomentar la circulación de personas en algunos países debido a preocupaciones emocionales o, en algunos casos, legítimas de seguridad nacional. Tenemos que trabajar diligentemente para persuadir a los países a adoptar el mismo enfoque a la libre circulación mientras se tienen en cuenta sus preocupaciones de seguridad nacional.

EG: ¿Podemos tener esta conversación sobre la integración si no priorizamos el desarrollo de la infraestructura que conecta el continente?

WM: Se requiere más inversión en infraestructura para que África tenga la infraestructura necesaria para que los bienes se muevan a través de las fronteras de manera fluida, eficiente y según las reglas acordadas. Esperamos la pronta operacionalización del corredor de Lobito (un proyecto de ferrocarril que conecta Angola, Zambia y la República Democrática del Congo). Esperamos que estos corredores de comercio construidos sobre infraestructura de clase mundial mejoren significativamente el comercio intraafricano.

No se trata solo de las regulaciones comerciales, sino de establecer las conexiones de la cadena de suministro, el conjunto de transporte y logística que fomentará el comercio.

EG: ¿De qué crees que estaremos hablando dentro de cinco años sobre nuestra situación?

WM: Me atrevería a decir que la experiencia que he adquirido en estos cuatro años me ha enseñado la necesidad de una paciencia extrema. Si podemos aumentar el comercio intraafricano del 15% al 25% o incluso al 30% en cinco años, eso sería una victoria importante.

Creo que podríamos duplicar el comercio intraafricano en los próximos cinco años, siempre y cuando introduzcamos las herramientas adecuadas. Así que, estoy diciendo que necesitamos solucionar los sistemas de pago, facilitar el envío de dinero en toda África, especialmente en las rutas comerciales entre África Central, Oriental y del Norte. Luego, tenemos que tener la infraestructura para apoyar el comercio, especialmente en esos corredores comerciales cruciales. Por último, necesitamos la voluntad política y los acuerdos comerciales negociados para establecer el mercado único. Creo que lo lograremos.

En '18, había muchas personas, incluso en el continente africano, que decían que estos africanos nunca dejarán de negociar y que el Acuerdo de Comercio Integral Africano (AcIS) nunca se firmaría. Luego, por supuesto, el AcIS se firmó en Ruanda ese mismo año. Dijeron que no se ratificaría, pero un año después, así fue – ahora lo han ratificado 47 países. Ahora dicen que no se implementará. En octubre, 37 países mostrarán cómo hacerlo al exhibir los bienes y certificados de comercio que están intercambiando. En cada hito, es como si estuviéramos moviendo los postes de la meta.

