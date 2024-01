El colegial del golf que hace historia: la agitada doble vida de Ratchanon "TK" Chantananuwat, de 15 años

Pero Ratchanon no es como la mayoría de los niños de su edad: ya es un golfista aficionado que ha hecho historia compitiendo contra algunos de los mejores profesionales del deporte.

En abril, cinco semanas después de cumplir 15 años, saltó a los titulares internacionales al convertirse en el jugador masculino más joven en ganar en un circuito importante, al adjudicarse la Trust Golf Asian Mixed Cup, dotada con 750.000 dólares, en su Tailandia natal .

Los mayores prodigios del golf

Este mes está estudiando para importantes exámenes de biología y economía, un estrés que ha tenido que compaginar con la representación de su país en los XXXI Juegos del Sudeste Asiático (SEA), en Vietnam.

Es un ejercicio de equilibrismo de proporciones desalentadoras, pero Ratchanon, imperturbable, tiene algo que demostrar.

"A veces es un poco difícil, pero me gusta el reto", declaró a la CNN. "Me encanta hacerlo bien en ambas cosas y demostrar a todos los escépticos que se equivocan.

"Aparentemente, si eres deportista, no puedes hacerlo bien en la escuela. Estoy intentando cambiar eso".

La victoria en el Asian Tour marcó un nuevo punto álgido en la incipiente carrera de una de las jóvenes estrellas más brillantes de este deporte. Ratchanon ha disfrutado de un ascenso sensacional desde que -con sólo 13 años y cuatro meses- se convirtió en agosto de 2020 en el jugador más joven en pasar el corte en la historia del All Thailand Golf Tour.

Y, por increíble que parezca, estuvo a punto de ganar una prueba del Asian Tour incluso antes, al terminar tercero en su primera prueba profesional internacional en el Singapore International en enero.

Historia del origen

La historia del golf de Ratchanon parece la de un cómic. Empezó a jugar con palos y pelotas de plástico a los tres años, y TK -apodo que coincide con las iniciales de sus padres- quedó último en su primer torneo a los cuatro años.

"Vi al niño que se llevó el trofeo y me puse muy, muy celoso", recuerda Ratchanon. "No sabía por qué no me lo habían dado a mí, así que me enfadé mucho. Luego mi padre tuvo que explicarme cómo había ganado, así que se llevó el trofeo".

Y así, tras un mes de intenso entrenamiento bajo la tutela de un padre igualmente competitivo y amante del golf, consiguió el trofeo en el siguiente intento.

Un año más tarde, en su primera prueba mundial júnior, se inscribieron mensajes motivadores en las sillas de cada tee. "Los ganadores nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan", rezaba uno de ellos, un lema que ejemplifica la mentalidad y la ética de trabajo de Ratchanon.

Su padre hace las veces de caddie y de tercer entrenador, dedicando horas extra a su hijo para aprovechar las lecciones de otros dos entrenadores. Los días sin colegio, el régimen de entrenamiento, ya de por sí intensivo, se intensifica aún más, y el joven pasa entre siete y nueve horas en el campo perfeccionando su arte.

Advertido contra el agotamiento, Ratchanon ha empezado a tomarse medio día libre de vez en cuando, dedicando ese tiempo a clases particulares, fisioterapia o preparación física, pero se encoge de hombros ante cualquier sugerencia de agotamiento.

"No creo que eso ocurra. Me encanta el golf. Me encanta practicarlo", afirma Ratchanon.

"Sí, es duro, duele y requiere mucha disciplina, pero incluso dos meses de trabajo muy duro para conseguir un buen golpe o un buen resultado, creo que me compensa".

Modelo a seguir

Y quién mejor para supervisar el ascenso de Ratchanon que su compatriota Thongchai Jaidee, una leyenda del Asian Tour con 20 victorias profesionales a sus espaldas. El icono de 52 años ha ayudado al joven en varios aspectos de su juego desde su primer encuentro en 2019.

Cuando Ratchanon quiso aprender el chip giratorio de su héroe, la pareja pasó las siguientes tres semanas practicando la técnica durante seis horas al día.

"Me ha ayudado mucho con mi juego. Es un gran tipo", afirma Ratchanon. "Creo que simplemente disfruta ayudando a desarrollar golfistas tailandeses para el futuro del golf tailandés".

Thongchai también ha contribuido a moldear el aspecto mental del juego del adolescente, ayudándole a poner en práctica una rutina para superar los bajones de rendimiento bajo presión. Ahora, Ratchanon tiene un método para usar en los grandes momentos: bajar el ritmo, tomar un sorbo de agua y hacer el swing "sin dudar".

A la pregunta sobre la presión de la etiqueta de "adolescente prodigio" y de codearse con la élite del deporte, el joven de 15 años responde simplemente: "Lo disfruto".

"No me siento presionado... No me asusta jugar con gente buena", afirma.

"Nadie me ha presionado realmente y tengo mucha suerte de contar con un montón de buena gente a mi alrededor que me ayudará a apoyarme y a mantenerme a raya".

Seguir estudiando

Es una actitud que ayuda a Ratchanon a ir paso a paso. Dispuesto a no precipitarse en el salto al fútbol profesional, su objetivo es terminar los estudios con buen pie.

RELACIONADO: Patty Tavatanakit: La golfista que admite que es "raro" pensar que es ganadora de un major

Ratchanon ya sueña con estudiar física en una universidad de Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo su equilibrio con el golf. Quiere seguir el ejemplo de Colin Morikawa y la tailandesa Patty Tavatanakit, que se licenciaron en la Universidad de California, Berkeley, y en la UCLA, respectivamente, antes de saborear la gloria en los grandes torneos.

"He visto a muchos jugadores tailandeses hacerse profesionales antes de tiempo, pero ahora creo que mucha gente sabe que vale la pena ir a la universidad", afirma.

"Si nos hacemos profesionales, es nuestra vida. No podemos volver atrás".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com