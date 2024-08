- El colectivo de cultivadores de marihuana tiene la intención de imponer impuestos con prudencia

El club de cannabis líder de Berlín se compromete con un lanzamiento responsable

Según la presidenta de la Sociedad Hoja Verde, Jana Halbreiter, a la Agencia de Noticias Alemana, "Es crucial que cada miembro muestre la misma responsabilidad y consideración desde la germinación hasta el cogollo seco final". El objetivo principal es "evitar los problemas de salud que han afectado a los usuarios del mercado ilegal durante años".

Primeras distribucciones previstas para diciembre

Halbreiter expresó, "Simplemente decir que no suministraremos a menores o que no ofreceremos más de 50 gramos a adultos mayores de 21 años no es suficiente, ya que sigue siendo ilegal". El club tiene la intención de establecer la instalación de cultivo, asegurar acuerdos con productores y proveedores y educar a los miembros voluntarios. Una vez finalizado, cultivaremos nuestra primera cosecha y, según Halbreiter, planeamos distribuir cannabis legalmente por primera vez en diciembre.

El distrito de Marzahn-Hellersdorf de Berlín aprobó la solicitud de la Sociedad Hoja Verde para el cultivo comunitario de cannabis, convirtiéndose así en el primer club de la ciudad en obtener un permiso. El alcalde del distrito, Gordon Lemm, elogió la solicitud como ejemplar y expresó preocupaciones sobre los consumidores problemáticos y la necesidad de sistemas de alerta temprana eficientes. También señaló que la ley de cannabis plantea altas barreras para el cultivo y consumo legales de cannabis.

Enfoque en la calidad y la protección del cliente

La presidenta Halbreiter expresó su satisfacción con la revisión rápida e imparcial de su solicitud por parte de Marzahn-Hellersdorf y su posterior aprobación. El objetivo final es cumplir con los requisitos, asegurando la calidad, la protección del cliente y el crecimiento no comercial.

Halbreiter mencionó, "Las operaciones de la Sociedad Hoja Verde se llevarán a cabo en el pueblo de Marzahn-Hellersdorf, asegurando una fuerte presencia local". A continuación, destacó, "Nuestro compromiso con la calidad y la protección del cliente va más allá de Berlín, ya que buscamos establecer un estándar nacional para el uso responsable del cannabis".

Lea también: