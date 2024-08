- El co-favorito Korpatsch está abajo en el Ladies Hamburg Open.

El torneo de tenis Ladies Hamburg Open avanza a la fase crucial sin participación alemana. Tamara Korpatsch y Eva Lys fueron eliminadas en los cuartos de final el jueves.

La segunda cabeza de serie, Korpatsch, perdió ante Rumania Elena-Gabriela Ruse 1:6, 6:4, 3:6. Su compañera del Club Alster se retiró debido a una lesión después del primer set contra Hungría Anna Bondar.

Lys, whose left thigh was heavily bandaged, received treatment and a new bandage on the Centre Court while trailing 0:5 in the first set. However, she was unable to continue and retired after losing the first set 0:6.

Korpatsch struggled in the first set but fought back to level the match at one set apiece with a break in the second. In the deciding third set, the 29-year-old saved three match points but ultimately couldn't avoid defeat.

También eliminada en el Rothenbaum fue la cabeza de serie número uno Mayar Sherif. La egipcia perdió ante Serbia Olga Danilovic 6:3, 2:6, 1:6 en el quinto día del torneo.

