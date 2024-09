El clan Murdoch lucha con la incertidumbre mientras el destino de su imperio de los medios pende en el aire.

Murdoch, junto con su hijo mayor, visitó un tribunal de Reno en audiencia a puerta cerrada en un juicio secreto. El objetivo era determinar si el octogenario podía modificar el fideicomiso familiar, legado de décadas atrás, que da a sus cuatro hijos mayores votos iguales en la gestión de su conglomerado de medios conservadores después de su muerte. Murdoch busca ajustar el fideicomiso para asegurar que Lachlan, su sucesor preferido y hijo mayor, permanezca al mando durante un período prolongado.

Sin embargo, James, Elizabeth y Prudence, sus otros hijos, se oponen a este cambio y han presentado una demanda para impugnarlo. Según The New York Times y The Wall Street Journal, Murdoch teme que si sus otros hijos adquieren el control, puedan ablandar la línea editorial ultraconservadora y altamente rentable de la empresa, lo que cree que podría reducir su valor.

Los procedimientos concluyeron el martes y ahora los miembros de la familia esperan ansiosamente un veredicto.

En los días o semanas siguientes, un comisionado de sucesiones emitirá un informe que abogará por si Murdoch puede alterar el fideicomiso familiar. Este informe no se divulgará públicamente, según Elyse Tyrell, abogada especializada en fideicomisos y sucesiones en Las Vegas.

Sin embargo, la decisión podría tardar algún tiempo. Cada parte tendrá entonces 10 días para impugnar el informe y la recomendación, lo que podría llevar el litigio ante un juez. Cualquier objeción, prevista en este caso, dará lugar a una resolución del juez o a una solicitud de que el comisionado reconsidere.

Desafortunadamente, no hay un plazo previsible para este proceso, dijo Tyrell.

Una resolución final del juez podría ser recurrida en la Corte Suprema de Nevada debido a los activos del fideicomiso, que superan los 5 millones de dólares y comprenden entidades como The Wall Street Journal, New York Post y medios de comunicación en Australia y el Reino Unido.

Esta disputa por la sucesión de alto nivel se desarrolló bajo cuerda en Nevada, conocida por sus tribunales altamente confidenciales para cuestiones como las decisiones de fideicomisos familiares, lo que permite a las partes y a los tribunales ocultar los casos con tal secreto que incluso su existencia no aparece en los registros judiciales.

Recientemente, un grupo de organizaciones de noticias, como CNN, ha instado a la Corte Suprema de Nevada a desvelar el caso, argumentando que "la sucesión tendrá un impacto en miles de empleos, millones de consumidores de medios de todo el mundo y el panorama político estadounidense".

A pesar de la orden judicial de secreto, el interés de los medios en esta disputa sigue siendo alto. Varios analistas empresariales argumentan que el resultado de este juicio podría tener un impacto significativo en el imperio de medios conservadores de Murdoch, potencialmente afectando sus estrategias empresariales y asociaciones a largo plazo.

