El clan Murdoch está involucrado en una disputa clandestina por herencia en un entorno judicial aislado de Nevada.

En el corazón de una sala de audiencias isolated en Reno, Nevada, se está desarrollando una disputa familiar que recuerda a un episodio de alto riesgo de la serie de HBO "Succión", sin escrutinio público ni emisión en televisión. Este conflicto secreto, que involucra a la familia Murdoch, no está destinado a los espectadores de televisión ni a los medios impresos.

El principal catalizador es la petición presentada por el patriarca mayor al final del año al tribunal, con el objetivo de modificar el fideicomiso familiar. Inicialmente, el fideicomiso distribuiría acciones de voto iguales a sus cuatro hijos mayores: Lachlan, James, Elisabeth y Prudence, tras su fallecimiento. Sin embargo, Murdoch ahora aboga por conceder el control exclusivo a Lachlan, su hijo mayor y sucesor preferido.

Lachlan, un fuerte defensor de las creencias políticas conservadoras de su padre, ha asumido roles como presidente de Fox Corporation y News Corporation desde septiembre, tras la jubilación de su padre. Según los registros judiciales, no verificados de forma independiente por CNN, Murdoch ha perseguido limitar el control de sus empresas mediáticas a Lachlan después de su muerte, creyendo que esto protegería su valor monetario mientras mantenía una línea editorial de derecha.

El juicio inminente decidirá el heredero del vasto imperio mediático de derecha de Murdoch, que incluye entidades prominentes como Fox News y su flagship rentable, Fox News. El resultado potencial podría llevar a un cambio en la sesgo político del imperio mediático si los hermanos de Lachlan pueden asumir el control. La semana pasada, James Murdoch, quien dejó News Corp. en 2020, respaldó a Kamala Harris para la presidencia, expresando su apoyo a su elección como esencial para la continuación de la fuerza y estabilidad de la democracia y la economía.

Los representantes de Murdoch declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de CNN sobre esta historia. No se pudieron obtener comunicaciones de Prudence Murdoch, la hija mayor.

Mientras tanto, la familia Murdoch está unida en mantener la naturaleza privada de su disputa, a pesar de las desacuerdos sobre su conglomerado mediático internacional, que abarca The Wall Street Journal, New York Post y outlets de televisión y prensa australianos y británicos.

La existencia del juicio se reveló por primera vez en un informe del The New York Times en julio, citando documentos judiciales sellados.

Un viaje al desierto de Nevada

A pesar de su conexión mínima con Nevada, el conflicto de la familia Murdoch se libra en secreto en una sala de audiencias del condado de Washoe. Nevada ofrece uno de los entornos más privados para los asuntos de fideicomiso, lo que permite que los casos permanezcan ocultos en un grado extremo, incluso hasta el punto de no aparecer en los registros judiciales públicos.

Alex Falconi, fundador de Nuestros Jueces de Nevada, una organización no gubernamental de vigilancia centrada en las decisiones de los jueces y los procedimientos judiciales, habló sobre el enfoque de sellado de Nevada. Ha trabajado en numerosos casos que buscan desvelar los procedimientos judiciales sellados en el estado, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles. Falconi expresó preocupaciones sobre el potencial de problemas de debido proceso inusuales debido a las medidas de sellado extremas tomadas en Nevada.

“Si no conocemos su justificación para sellar, ¿cómo podemos saber dónde presentar una demanda si el número completo del caso está sellado? ¿Cómo podemos saber a quién servir si no conocemos los detalles de los abogados?”, remarked Falconi.

Recientemente, el Tribunal del Segundo Distrito Judicial de Nevada reconoció el alto interés en el caso de Murdoch y publicó una página de información general del expediente, que lo describe como "El Matter of the Doe 1 Trust, PR23-00813". Falconi se sorprendió por el movimiento para hacer pública la programación; sin embargo, la mayoría de la otra información relacionada con el caso sigue siendo confidencial.

Peticiones de divulgación pública

La semana pasada, una coalición de medios que representa a siete organizaciones noticiosas nacionales, incluyendo CNN, The New York Times, National Public Radio y otras, presentó una petición para desellar los procedimientos. La coalición argumentó que el secreto intenso es inconstitucional y afirma que una decisión en el caso tendría consecuencias significativas en el panorama político.

La coalición declaró: "Los tribunales de Nevada son responsables ante el público, y el público tiene derecho a saber si el fideicomiso en disputa se está administrando legalmente". Argumentaron que sellar todo el asunto no es permisible, incluso si todas las partes están de acuerdo en sellarlo. En cambio, el tribunal debe priorizar el acceso público y proporcionar justificaciones específicas para cualquier sellado.

Falconi también solicitó permiso para filmar los procedimientos judiciales. Sin embargo, su solicitud fue denegada y ahora ha apelado esa decisión.

El año pasado, Falconi obtuvo un fallo del Tribunal Supremo de Nevada que establece que el público tiene un derecho constitucional a acceder a los casos de la Corte Familiar. Los abogados de Murdoch argumentan que esta decisión no se aplica a su caso de fideicomiso, que consideran asuntos privados profundamente en la equidad.

Falconi sospecha que el juez podría desestimar las peticiones de transparencia, que podrían estar sujetas a sellado ellas mismas. Un miembro de la familia Murdoch, designado en los documentos judiciales solo como "Doe", argumentó en contra de la petición de los medios, argumentando que desellar los procedimientos revelaría "información confidencial sobre los trabajos internos de sus competidores". Además, afirmaron que el público no debería tener acceso a las audiencias debido a preocupaciones de seguridad, citando la necesidad de la seguridad las 24 horas del día de Rupert Murdoch.

"Los medios establecidos, incluyendo a los intervinientes propuestos, que han retratado a Fox y News como amenazas a la democracia estadounidense y enemigos a ser opon

Al aparecer todos ustedes con sus informes principales, está resultando beneficioso, ya que están comenzando a comprender que esto no es un procedimiento estándar, expresó Falconi. "Estánstarting to grasp that we're peculiar, and it'll spur them to rectify the situation."

