ntv.de: La versión moderna de "El Cuervo" tiene un largo historial. Las ideas para ella surgieron tan temprano como en 2007. ¿Cómo y cuándo te involucraste en este proyecto?

Rupert Sanders: En mi caso, fue bastante rápido. Desde la primera reunión hasta la producción, solo tomó un año. No estoy seguro de lo que sucedió antes de eso. Sin embargo, estaba muy motivado e inspirado cuando comencé a trabajar en ello. Todos nos sumergimos en ello apasionadamente. Es una producción cooperativa entre Alemania, la República Checa y Gran Bretaña, por lo que el equipo included individuals de estos países. No es una producción de Hollywood a gran escala con financiamiento sustancial, sino más bien una película indie cruda y sin adulterar. Gracias a esto, mantuvimos el control creativo.

La película se basa en un cómic. Tu película anterior "Ghost in the Shell" fue una adaptación de manga. ¿Tienes una particular afinidad por este tipo de material de origen?

Creo que sí. No era un lector prolífico en mi infancia, pero disfruto ver visuales. En ese sentido, fue una evolución natural. También prefiero el cine en el que las imágenes cuentan la historia en lugar de diálogos extensos. Me gusta contar historias de una manera que los espectadores puedan conectar a nivel subconsciente a través de las imágenes y metáforas de la película. "El Cuervo" proporcionó una excelente oportunidad para explorar temas como la vida, la muerte, el dolor y el amor.

"El Cuervo" fue un gran desafío para revivir en la pantalla. La película de 1994 con Brandon Lee todavía tiene una base de fans devota. ¿Esto te dio un sentido de respeto?

Creo que es importante tener en cuenta el pasado, pero enfocarse en el futuro. No creo que Denis Villeneuve perdiera el sueño por la película de culto anterior de David Lynch al hacer "Dune". Se reconoce su existencia y se avanza con tu visión. No intenté remake una película de 30 años; en cambio, intenté crear algo para el futuro. Es necesario respetar la película anterior, pero no debe limitar tu imaginación o tu alcance creativo.

Sin embargo, hubo un debate en línea significativo. Los fanáticos de la película de 1994 criticaron tu trabajo antes incluso de verlo. Alex Proyas, el director de la película con Brandon Lee, también afirmó que la legado no debería ser alterado. ¿Qué dirías al respecto?

No tengo una respuesta para eso. Todos tienen derecho a su opinión, ¿no? Si pasara mi tiempo leyendo comentarios negativos sobre una película dirigida a un público más joven de parte de trolls mayores, no tendría tiempo para ser creativo. Solo unos pocos cineastas pierden el tiempo criticando públicamente otras películas. No he oído a Tarantino, Scorsese ni Ridley Scott criticando "El Cuervo". Todos somos creadores, haciendo arte, y avanzando. Lo que más importa es el entusiasmo por la película entre el público más joven. Son ellos los que frecuentan los cines. Todo lo que puedes hacer es crear lo que crees y ignorar las críticas de los demás.

De hecho, tu película tiene poco en común con la de 1994. No estoy seguro si se podría llamar incluso un remake o un reinicio. ¿Cómo describirías tu trabajo?

Como una nueva interpretación de la mitología de "El Cuervo". Creo que una película de esta escala, con el potencial de convertirse en un blockbuster, requiere una marca adecuada. Sin el título "El Cuervo" y algunos aspectos de su mitología, no habríamos hecho esta película. Para mí, sirve como vehículo para contar una historia intrigante que aborda temas que encuentro significativos y relacionados: el amor, la pérdida y el dolor.

¿El creador del cómic, James O'Barr, estuvo involucrado en la realización de tu película?

No extensivamente.

Tu película enfatiza la relación romántica entre Eric Draven, alias "El Cuervo", y Shelly Webster, interpretada por Bill Skarsgård y FKA Twigs. ¿Cuál fue la química entre los dos?

Fuerte. Ambos son personas naturalmente magnéticas. En la película, sentí que era importante retratar esta historia de amor porque para acompañar a Eric en su viaje, también debes experimentar su pérdida. No se trata de venganza. Se trata de convertirse en un salvador y sacrificarse por otro. Creo que en nuestro mundo centrado en las selfies, donde todo gira en torno a la autoestima, nos hemos vuelto bastante egoístas. La idea de dar la vida por alguien más es profundamente romántica.

¿Qué tiene en común tu película con la de 1994? La banda sonora fuerte, por ejemplo, con canciones de Joy Division, Gary Numan o Foals, es bastante prominente. ¿Cómo se seleccionaron las canciones?

Algunas son favoritas personales mías. Sin embargo, fue crucial incorporar tanto canciones antiguas como modernas. Creé una lista de reproducción al principio del proceso de producción de la película cuando aún estaba investigando para ella. El sonido ya estaba claro para mí entonces, desde el acid house en la escena del club hasta Enya en escenas posteriores hasta la música clásica en la escena de la ópera. Debe ser una mezcla diversa y única de música que refleje la singularidad de la película.

Tu película deja la puerta abierta para una secuela. ¿Podrías imaginarte dirigiendo otra película de "El Cuervo"?

Uf, acabo de expulsar esta creación. Creo que necesito un descanso ahora, algo de tiempo para mí, relajarme y reflexionar sobre eso. Sin duda, se necesita un poco de R&R. Además, tendremos que observar cómo reaccionan los espectadores y si hay una demanda pública para ello. Hemos abordado las leyendas cinematográficas; espero que esta producción se labre su propia leyenda en la industria.

