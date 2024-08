El cierre de la Unión podría paralizar a la filial de Lufthansa

Se amenazan huelgas en Lufthansa holiday airline Discover debido a una disputa entre tres sindicatos sobre la representación salarial de 1900 empleados. La Asociación del Cockpit (VC) de pilotos y UFO de azafatas desean hacer obsoleto un acuerdo colectivo concluido la semana pasada por su presunto competidor más pequeño, Verdi. Los sindicatos establecidos en la empresa han llamado a sus miembros en Discover a votar sobre conflictos laborales para hacer valer sus propios acuerdos salariales. El conflicto básico en la pequeña aerolínea de vacaciones podría extenderse rápidamente a otras empresas del grupo. Aquí están las preguntas y respuestas clave:

¿Cuándo y en qué vuelos amenazan las huelgas?

Primero, se debe esperar el resultado de las votaciones, que se contarán el 21 de agosto. Si los miembros están de acuerdo, es posible que haya huelgas en los vuelos operados por Discover Airlines. La compañía opera 27 aviones desde Múnich y Fráncfort a destinos turísticos en Europa y en el extranjero. Los sindicatos no revelan detalles por razones tácticas, pero está claro que quieren coordinar sus acciones. No se descartan huelgas ilimitadas y de solidaridad, por ejemplo, en la empresa principal del grupo.

¿Qué demandan los empleados en huelga?

Las demandas de VC y UFO difieren ligeramente de lo que Verdi ha acordado, según sus propias declaraciones. Esto se debe en parte a que Verdi copió los contratos ya negociados de sus competidores, dice el experto en salarios de UFO, Harry Jaeger. El acuerdo salarial de Verdi se concluyó en unos pocos días por una comisión salarial reunida ad hoc. "Aquí se designó una representación de empleados no legitimizada por la dirección". En este caso en particular, se trata menos de los diferentes contenidos que de la pregunta de con quién se concluye un acuerdo salarial, dice el presidente de VC, Andreas Pinheiro. Un "acuerdo salarial sostenible" solo puede concluirse con un sindicato que también tendrá suficiente poder en el futuro para concluir contratos independientes.

¿Qué ha acordado Verdi?

Además de aumentos salariales regulares para ambas profesiones de entre el 16 y el 38 por ciento para finales de 2027, el acuerdo incluye numerosas regulaciones sobre indemnizaciones y regulaciones de tiempo de trabajo, planes de pensiones de la empresa o ayuda en caso de pérdida de licencia de vuelo. Para sus propios miembros, Verdi ha estipulado periodos de preaviso ampliados y media mensualidad adicional.

¿Qué dice la empresa al respecto?

Even after the protests, the company sees no reason to act. "We have a social partner in Verdi and a concluded wage agreement. Our focus is now on implementing the wage agreement and making it effective," explains a spokesman. Discover CEO Bernd Bauer had described the conclusion as an important milestone, for which the economic limits had been reached.

¿Por qué no se cuenta simplemente cuál sindicato es más fuerte?

No hay acuerdos salariales competidores en este momento. Por lo tanto, no se puede determinar notoriamente según la Ley de Unificación Salarial cuál sindicato tiene más miembros en la empresa y concluiría entonces el acuerdo salarial. Un recuento voluntario no es responsabilidad del empleador, como se puede escuchar en Lufthansa. Finalmente, los sindicatos tendrían que iniciar voluntariamente un procedimiento conjunto. Sin embargo, esto no se espera, ya que ninguno de los tres sindicatos involucrados proporciona información sobre su propia fuerza organizativa.

¿Cuáles son las posibilidades de que los empleados voten a favor de una huelga?

El resultado de las votaciones aún está abierto. Sin embargo, los sindicatos están confiados en que sus miembros apoyarán sus demandas.

UFO y VC son igualmente optimistas sobre la posibilidad de obtener el apoyo de una amplia mayoría de sus miembros para el conflicto laboral. A pesar de que tres rondas de huelgas de pilotos en el invierno no tuvieron efecto, ambos presidentes, Pinheiro y Joachim Vázquez-Bürger, dicen que respetarían la votación aunque fuera rechazada. También es posible que los empleados cambien a Verdi para mantener sus privilégios negociados, que incluyen media mensualidad y protección contra despidos en caso de crisis. El jefe negociador de Verdi, Marvin Reschinsky, ya ha informado sobre numerosos nuevos miembros.

¿Qué otros impactos podría tener el conflicto?

El jefe de UFO, Vázquez-Bürger, dice claramente que se trata de la influencia de los sindicatos especializados en la estrategia futura del grupo Lufthansa. El ambiente ya se ha deteriorado significativamente. Además de Discover, el grupo Lufthansa ahora vuela City Airlines, una nueva filial no tarifada para vuelos de corta y media distancia, que debería reemplazar a Lufthansa Cityline para 2027 y asumir vuelos adicionales de la más cara Lufthansa Classic. El CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, está aumentando la presión de costos sobre la fuerza laboral más cara con las filiales más baratas.

¿Cómo podría proceder?

Tanto VC como UFO temen un enfoque similar por parte de la dirección de Lufthansa con City Airlines como con Discover. Verdi ya ha declarado que estaría disponible como socio tarifario para la otra filial. Queda por ver si el sindicato DGB resultará más manejable para la empresa que los sindicatos especializados. Verdi recently achieved significant wage increases through numerous warning strikes at Eurowings and the Lufthansa group's ground staff.

Si las votaciones de los empleados de Discover Airlines resultan en un acuerdo, como indica UFO y VC, podrían buscar coordinar sus acciones con Verdi, el presunto competidor más pequeño mencionado en la disputa, lo que podría llevar a huelgas en la empresa principal de Lufthansa o en otras filiales. El acuerdo salarial de Verdi, aunque ampliamente considerado similar al de sus competidores, ha sido criticado por el experto en salarios de UFO, Harry Jaeger, por haber sido concluido por una representación de empleados no legitimizada.

