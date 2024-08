- El chef Tim Raue ha garantizado la sensación de olor y sabor en el contexto de la televisión.

El famoso chef Tim Raue (50) ha protegido su fortuna, específicamente su nariz y lengua. En una entrevista con el "New Osnabrück Newspaper", compartió: "Mi capacidad de saborear y oler es vital. Sí, ambos los he asegurado. Pero es un negocio complicado. Si algo sale mal, probar el reclamo de seguro sería difícil".

No es inhabitual en el mundo de las celebridades tener pólizas de seguro para partes específicas del cuerpo. Por ejemplo, se rumorea que algunos músicos famosos tienen una cobertura para sus diestras manos utilizadas para tocar la guitarra. Sin embargo, Raue ha elegido no asegurar las suyas. "Puedo delegar tareas y no necesariamente tengo que escalar el rodaballo yo mismo. Hoy en día, cocinar no es mi prioridad principal", dijo el renombrado chef de Berlín.

