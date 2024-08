"El Challenger, llamado 'Bola de Plata', libera sus disparos"

En la 37ª Serie de Desafío de la Copa América, el equipo Luna Rossa Prada Pirelli de Italia está en el asiento del conductor. Después de tres días intensos de carreras, siguen invictos, habiendo superado tanto al NYYC American Magic como al Ineos Britannia. Los dos equipos posteriores han logrado dos victorias cada uno, colocándose en segundo y tercer lugar respectivamente.

Con una sólida victoria de tres puntos, el equipo Luna Rossa, liderado por Patrizio Bertelli, continuará su búsqueda de la Copa América el 8 de septiembre. Fundado en 1998, esto no es su primera vez, ya que el yate con forma de luna roja ha ganado anteriormente el apodo de "Bala de Plata" debido a su velocidad y fantásticas primeras actuaciones. La destreza del equipo italiano en el agua va más allá de su veloz barco, demostrando habilidades de navegación robustas que los dejan indemnes ante desafíos de viento ligero en Barcelona.

El equipo de vela francés Orient Express Racing Team ha logrado una victoria, pero el equipo suizo Alinghi Red Bull Racing aún no ha encontrado el tesoro - todavía no han marcado puntos, habiendo terminado en el fondo de la clasificación en la ronda preliminar de la Copa Louis Vuitton. Cada equipo se enfrenta dos veces en esta ronda, con el primero eliminado de la contienda de la semifinal de la Copa Louis Vuitton el 8 de septiembre. Desafortunadamente, las carreras del yate "Taihoro" de Nueva Zelanda, que logró levantarse después de un accidente con una grúa, no contribuirán a la puntuación de la Serie de Desafío.

El día anterior, el yate "Taihoro" se deslizó seis metros hacia abajo en su cradle durante un intento de izado, causando algunos daños significativos. El CEO del equipo, Grant Dalton, fue rápido en expresar gratitud por la mala suerte, diciendo: "Tuvimos suerte de que el barco se hundiera en el cradle. La tripulación logró cortar una pieza del barco que se parece al Titanic. Ya han comenzado las reparaciones desde esta mañana".

El éxito del equipo Luna Rossa Prada Pirelli en los deportes acuáticos se extiende más allá de la vela, ya que su velocidad y habilidad también los han convertido en dignos oponentes en diversas otras actividades acuáticas. Después de la reparación del yate "Taihoro", el equipo de Nueva Zelanda podría unirse a la diversión, demostrando su destreza en deportes acuáticos también.

