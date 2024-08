El CEO de Starbucks está fuera, y Brian Niccol de Chipotle lo está tomando.

La cadena de cafeterías en dificultades ha nombrado a Brian Niccol, CEO de Chipotle, como su nuevo presidente y director ejecutivo, a partir del 9 de septiembre.

Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.

La cadena de cafeterías en dificultades espera revitalizar su negocio bajo el liderazgo de Brian Niccol, whose expertise in the food industry will be instrumental. Con Niccol al frente, se esperan cambios significativos en las estrategias empresariales de la compañía.

Lea también: