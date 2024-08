El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, afirmó que la administración Biden ejerció presión para que Meta restringía el contenido relacionado con Covid en 2021.

En 2021, altos funcionarios de la Administración Biden, incluyendo la Casa Blanca, instaron repetidamente a nuestro equipo durante varios meses para reprimir ciertos contenidos de COVID-19, como bromas y parodias, y expresaron considerable irritación cuando nos negamos a cumplir. Según el testimonio de Zuckerberg ante el comité judicial, sintió que esta presión era infundada y lamentó que su empresa, propietaria de Facebook e Instagram, no hubiera expresado sus objeciones con más fuerza. Zuckerberg mencionó que, a la luz de la retrospectiva y la información fresca, ciertas decisiones tomadas en 2021 no se tomarían hoy.

Zuckerberg enfatizó a su equipo en ese momento que no debían comprometer sus estándares de contenido debido a la presión de cualquier Administración y está preparado para enfrentar tales issues en el futuro.

El presidente Biden afirmó en julio de 2021 que las plataformas de redes sociales estaban causando daño a las personas a través de la desinformación relacionada con la pandemia.

Aunque Biden retractó posteriormente sus declaraciones, el cirujano general de EE. UU., Vivek Murthy, declaró en ese momento que la desinformación difundida en las redes sociales constituía un peligro significativo para la salud pública.

En respuesta a la carta de Zuckerberg, un portavoz de la Casa Blanca mantuvo que habían instado a acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas durante ese período. El portavoz afirmó además que esperaban que entidades privadas como las empresas tecnológicas consideraran las consecuencias de sus acciones en el público estadounidense antes de tomar decisiones sobre la información que presentan.

Zuckerberg reveló en su carta que el FBI había advertido a su empresa sobre la posible desinformación rusa relacionada con las acciones de Hunter Biden en Burisma y su influencia en las elecciones de 2020.

Más tarde ese año, Zuckerberg dijo que su equipo había reprimido temporalmente artículos de noticias del New York Post que alegaban corrupción en la familia Biden mientras se verificaban por sus equipos de verificación de hechos. Zuckerberg admitió que, a posteriori, los artículos no eran desinformación rusa y que no deberían haber impedido su circulación.

Desde entonces, Meta ha revisado sus políticas y procedimientos para garantizar que tales incidentes no se repitan y ya no restringirá el contenido en EE. UU. mientras espera a los verificadores de hechos.

En su carta al Comité Judicial, Zuckerberg prometió no repetir las acciones que tomó en 2020 cuando ayudó a facilitar la "infraestructura electoral".

Zuckerberg explicó que el objetivo era proporcionar recursos necesarios a las agencias electorales locales de todo el país para garantizar el voto seguro durante la pandemia. Sin embargo, Zuckerberg reconoció que algunas personas sintieron que estas iniciativas apoyaban a un partido en detrimento del otro. En consecuencia, no realizará una contribución similar en esta ocasión.

Miembros del Comité Judicial de la Cámara, afiliados al GOP, compartieron la carta de Zuckerberg en la plataforma X y argumentaron que la Administración Biden-Harris había ejercido presión sobre Facebook para censurar a los ciudadanos estadounidenses, y que Facebook había cumplido con esas demandas y también había reprimido la historia del portátil de Hunter Biden.

Zuckerberg ha sido objeto de escrutinio por parte de los líderes republicanos del Congreso durante mucho tiempo, quienes han acusado a Facebook y a otras grandes plataformas tecnológicas de inclinarse hacia los conservadores. A pesar de que Zuckerberg mantiene que Meta se adhiere a sus pautas de manera imparcial, esta idea ha ganado terreno en los círculos conservadores. Los políticos republicanos han enfocado particularmente la decisión de Facebook de limitar la difusión de una historia del New York Post sobre Hunter Biden.

En testimonios recientes ante el Congreso, Zuckerberg intentó tender un puente entre su plataforma de redes sociales y los políticos, pero sin éxito.

Durante la audiencia del Senado en 2020, Zuckerberg reconoció que muchos de los empleados de Facebook tienen una tendencia hacia la izquierda. Sin embargo, insistió en que la empresa toma medidas para prevenir que la sesgo político perme

