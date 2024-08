El célebre cineasta francés, Alain Delon, muere a los 88 años.

"Anunció su muerte pacífica en su residencia de Douchy, rodeado de sus hijos y seres queridos," informó un comunicado emitido a AFP. Delon había luchado con problemas de salud en los últimos tiempos.

Nacido en Sceaux, un suburbio al sur de París, la infancia de Delon fue tumultuosa, marcada por la separación de sus padres y frecuentes expulsiones académicas. Posteriormente, sirvió en los Marines franceses en Indochina y luego trabajó en empleos ocasionales en París.

Su debut cinematográfico tuvo lugar en 1957, donde interpretó a un asesino a sueldo en la película de suspense "Quand la femme s’en mêle", traducida como "Envíe a una mujer cuando el diablo falla" en inglés.

Esto marcó el inicio de la carrera de Delon como antihéroe, lo que finalmente lo llevó a ser identificado como una figura destacada en el cine europeo de la década de 1960. Las colaboraciones con directores como René Clément, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, entre otros, consolidaron aún más su estatus.

En 1968, se produjo un escándalo que involucró a Delon, la alta sociedad francesa y actividades ilícitas, conocido como el affaire Markovic. Delon fue interrogado pero nunca acusado.

Sus incursiones en producciones en inglés dieron lugar a roles en películas como "The Yellow Rolls-Royce" (1964), "Texas Across the River" (1966) y "Red Sun" (1971). Lamentablemente, no pudo replicar su éxito en el cine europeo en estos proyectos.

Delon recibió un premio César en 1985 por su papel de un alcohólico en "Our Story" de Bertrand Blier. Además, recibió una nominación al Globo de Oro por su interpretación de Tancredi en "The Leopard".

Sin embargo, su fama disminuyó gradualmente en sus años posteriores. En la década del 2000, hizo un regreso a la televisión, protagonizando roles de detective en dos miniseries - "Fabio Montale" (2002) y "Frank Riva" (2003-04).

En 2005, Delon recibió el título de Oficial de la Legión de Honor francesa por su influencia en el cine mundial.

Su unión con la actriz y modelo Nathalie Delon de 1964 a 1969 produjo un solo hijo, Anthony.

Delon también tuvo tres hijos más: un hijo, Christian Boulogne, con la cantante y actriz Nico; y las hijas Anouchka Delon y Alain-Fabien Delon con la actriz holandesa Rosalie van Breemen.

