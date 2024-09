- El catastrófico incendio de la Torre Grenfell: Un informe revela graves acusaciones

Envuelto en envoltorios, el Grenfell Tower reforzado y oculto en West London se alza hacia los cielos. Esta antigua estructura residencial en el distrito de North Kensington sufrió una pérdida tremenda de 72 vidas en un incendio catastrófico durante las primeras horas del 14 de junio de 2017.

Más de siete años después del incendio, un informe de investigación ha lanzado una crítica severa a las autoridades y empresas.

"La verdad es que todas estas muertes podrían haberse evitado", declaró el presidente de la investigación, Martin Moore-Bick. Esta tragedia fue "consecuencia de décadas de negligencia" por parte del gobierno central y otros cuerpos responsables en cuanto al uso de materiales inflamables en las paredes exteriores de los edificios de gran altura. La causa principal fue la negligencia, pero en ciertos casos también fue la avaricia.

Negligencia en el Grenfell Tower

El fuego que comenzó en el cuarto piso se propagó rápidamente por el exterior del edificio. El revestimiento exterior jugó un papel fatal, como se reveló en la investigación.

El revestimiento se instaló justo antes del desastre para mejorar la apariencia y eficiencia energética de la torre construida en 1974. Sin embargo, los paneles de aluminio con núcleo de plástico eran completamente inadecuados y funcionaron como combustible para el fuego.

El fuego se extiende a la fachada

Los paneles se instalaron debido a una cadena interminable de malas conductas y negligencia por parte de las autoridades y empresas, según se detalla en el informe actual. Las regulaciones de seguridad contra incendios se interpretaron de manera laxa, se manipularon o falsearon los resultados de las pruebas y se ignoraron las advertencias.

Como resultado, la tragedia del 14 de junio de 2017 se desarrolló sin obstáculos. Un refrigerador defectuoso en el cuarto piso desencadenó un incendio que se extendió rápidamente al exterior.

El Cuerpo de Bomberos de Londres comete errores

Menos de media hora después de la primera llamada de emergencia, las llamas ya habían alcanzado los niveles superiores del rascacielos. El plástico goteante del exterior propagó el fuego por todo el edificio.

El Cuerpo de Bomberos de Londres también se acusa de graves errores.aconsejaron a las personas que permanecieran en el edificio en llamas y esperaran ayuda durante un período excesivo de tiempo, incluso cuando quedó claro que el fuego Would rapidly engulf the entire building. Para muchos, sus apartamentos se convirtieron en trampas mortales. Algunos solo pudieron despedirse a través de sus teléfonos móviles.

Dolor, furia y decepción

La zona alrededor de la torre devastada ahora está rodeada por una valla de madera adornada con numerosos mensajes, imágenes y recuerdos en varios idiomas. Inglés, árabe, español, amárico - el Grenfell Tower era el hogar de personas de diversas partes del mundo.

El dolor de los sobrevivientes y las familias se entrelaza con la furia y la decepción. "Las personas que tomaron decisiones prioritizando el beneficio sobre la seguridad de las personas deben ser encarceladas", declaró Sandra Ruiz, whose 12-year-old niece perished in the fire, to the "Guardian" newspaper.

Sin embargo, la investigación de varios años no ha dado lugar a cargos criminales. La responsabilidad de presentar cargos contra los culpables ahora recae en las autoridades investigadoras, dijo un representante de sobrevivientes y familiares. No está claro si y cuándo esto ocurrirá. Un portavoz de la policía anunció que se revisará el informe, lo que podría tardar hasta 18 meses.

Starmer se disculpa

El primer ministro Keir Starmer expresó su shock en un comunicado parlamentario después del lanzamiento del informe. "Me gustaría ofrecer mis disculpas en nombre del estado británico a cada uno de vosotros y a todas las familias afectadas por esta tragedia: nunca debería haber ocurrido", declaró el político laborista. Se debe garantizar una responsabilidad completa y Grenfell debe servir como guía para la seguridad futura de los edificios.

Además, el Reino Unido también debe reflexionar sobre el tipo de país que desea ser, continuó Starmer. Los residentes del Grenfell Tower - un bloque de viviendas sociales en una de las zonas más ricas del país - habían sido ignorados repetidamente debido a su estatus social y origen. "Esto continuó asombrosamente incluso después del desastre", dijo Starmer.

