El Carnicero de Chan Junis no tiene nada que perder.

Una vez, médicos israelíes salvaron su vida, pasó décadas en prisión, ahora Jihia Sinwar es el líder político de Hamas. ¿Qué quiere el cerebro detrás del 7 de octubre, que lidera el grupo terrorista desde un escondite subterráneo?

Durante dos días, los oficiales de Hamas negociaron en Doha sobre la sucesión de su líder político después de que Ismail Haniyeh muriera en un ataque en Teherán. Se discutieron varias opciones, según la BBC, pero finalmente se eligió la figura más prominente y notoria: Jihia Sinwar, quien anteriormente era el jefe del grupo terrorista en la Franja de Gaza e, según Israel, el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre.

El cambio de liderazgo no cambia inicialmente las prioridades de Israel, ya que Sinwar ya está en la lista de objetivos prioritarios. El ejército israelí lo describió como un "muerto viviente" después del 7 de octubre, y el ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz escribió en X después del ascenso de Sinwar que esto era "otra razón convincente para eliminarlo rápidamente y borrar esta organización despreciable de la faz de la tierra".

Sin embargo, rastrear a Sinwar está resultando difícil para Israel. Aunque la Franja de Gaza parece un páramo, Sinwar lidera a Hamas desde el subsuelo. Desde el 7 de octubre, no ha hecho ninguna aparición pública y probablemente se esconde en el sistema de túneles extensos debajo de la franja costera. Cuando el ejército capturó el pueblo natal de Sinwar, Khan Yunis, en febrero, publicó imágenes de un refugio subterráneo abandonado con ducha, cocina y una caja fuerte llena de dinero, donde Sinwar y su familia supuestamente vivían.

Haniyeh era visto como un pragmático

Esto lo diferencia de su antecesor Haniyeh, quien lideraba una vida cómoda en Doha, la capital de Qatar, hasta su muerte. Haniyeh fue recibido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Estambul y viajó a Teherán para la inauguración del presidente iraní Massoud Peseschkian, lo que finalmente resultó en su caída. Entre los diplomáticos, Haniyeh era visto como un pragmático y relativamente moderado. "Mataron a Haniyeh, la persona flexible que estaba abierta a soluciones. Ahora tienen que lidiar con Sinwar y la dirección militar", dijo un oficial de Hamas a la BBC.

Aunque Haniyeh era el número uno oficial de Hamas, Sinwar siempre tenía la última palabra, según las agencias de inteligencia de EE. UU., según informó el "New York Times". Su posición intransigente en las negociaciones sobre la guerra de Gaza se dice que es una razón decisiva por la cual aún no se ha alcanzado un acuerdo. Según la revista "The New Yorker", Sinwar solo se comunica a través de notas y mensajeros, por miedo a ser ubicado por el ejército israelí. A veces, tardaba días en llegar la aprobación o rechazo de Sinwar a los negociadores.

A pesar de su posición prominente en Hamas, la elección de Sinwar no fue una conclusión inevitable. En el pasado, el grupo terrorista ha sido cuidadoso al estacionar su liderazgo del politburó en el extranjero para mantenerse operativo incluso en caso de ataques en Gaza. Hubo luchas internas fraccionales antes de la votación en Doha, según el "Neue Zürcher Zeitung". Se dice que el antiguo jefe de Hamas, Khaled Mashal, intentó evitar la elección de Sinwar. Según el informe, Mashal quiere reducir la influencia iraní en Hamas y está más alineado con los estados del Golfo, pero tuvo que ceder ante las fuerzas proiraníes en la dirección. Ahora todo el poder está concentrado en las manos de Sinwar. Un hombre que no tiene nada más que perder.

El hombre de 61 años ha dedicado su vida a la lucha contra Israel. Sus padres son de Ashkelon, la actual Israel. La guerra árabe-israelí de 1948 y la expulsión masiva posterior de cientos de miles de palestinos los convirtió en refugiados. Sinwar creció en un campamento de refugiados en Gaza, estudió árabe en la universidad y fue preso por primera vez a los 19 años por "actividades islámicas".

Sinwar pertenece a la primera generación de Hamas, manteniendo una relación cercana con su fundador, Ahmad Yasin, hasta su muerte. En la década de 1980, comandó un departamento de seguridad interna encargado de identificar y castigar brutalmente a los colaboradores con los ocupantes israelíes, ganándose el apodo duradero de "El Carnicero de Khan Yunis".

Sinwar fue responsable de numerosos "muertes brutales" en ese momento, según el periodista israelí Ehud Yaari, quien lo entrevistó cuatro veces. "Algunos de ellos con sus propias manos, y estaba orgulloso de ello y hablaba de ello conmigo y con otros", dijo Yaari a la BBC. En 1988, Israel lo sentenció a cuatro cadenas perpetuas por el asesinato de varios palestinos y el secuestro planeado de soldados israelíes. Los documentos judiciales obtenidos por The New Yorker sugieren que ya veía este último como un medio efectivo para presionar a Israel para que liberara a los prisioneros palestinos.

Una "figura extraña y compleja"

Mientras Sinwar estaba en prisión, el gobierno israelí evaluó su carácter. Se lo describió como "cruel, autoritario, influyente y equipado con habilidades poco comunes como la endurance, la astucia y la manipulación, con poca satisfacción". También tenía la habilidad de persuadir a las multitudes. Aunque Yaari está seguro de que Sinwar es un psicópata, advierte contra simplemente decir "Sinwar es un psicópata, punto", ya que eso pasaría por alto esta "figura extraña y compleja". Sinwar es "extremadamente astuto y artero, un tipo que sabe cómo encender y apagar el encanto personal".

Según la antigua trabajadora de la prisión Betty Lahat, Sinwar se radicalizó en prisión, convirtiéndose en el portavoz de los presos palestinos y usando la violencia contra los compañeros presos. También estudió extensamente la cultura e historia israelíes, aprendió hebreo fluidamente y memorizó partes de la Torá. The New Yorker informes que Sinwar consideraba la prisión como una "academia" donde podía aprender la psicología del enemigo.

"Es una persona muy inteligente que ha invertido en su desarrollo intelectual y en una profunda comprensión de la sociedad israelí", le dijo Lahat al periódico israelí "Maariv". "Organizó equipos en la cárcel para monitorear todas las estaciones de radio y televisión israelíes y rastrear a los políticos. Escuchaban análisis políticos y evaluaciones diplomáticas".

Cuando a Sinwar le diagnosticaron cáncer en prisión, los médicos israelíes le extirparon el tumor cerebral. Lahat le preguntó si estaba agradecido, a lo que reportedly respondió que simplemente era su deber. En 2011, fue liberado después de 24 años, como parte de un intercambio de 1027 palestinos por un solo soldado retenido en Gaza.

De vuelta en Gaza, se casó, tuvo dos hijos y ascendió rápidamente en la estructura de poder de Hamas. En 2015, Estados Unidos lo colocó en su lista de terroristas, y en 2017 fue nombrado líder militar de Hamas en la Franja de Gaza. Inicialmente, empleó un discurso político ambiguo, hablando de reconciliación con Fatah en Cisjordania y de una "resistencia pacífica popular" por parte de Hamas.

Sin embargo, Sinwar nunca abandonó su creencia en la militancia y el terror como medios viables. En un mitin en Gaza en diciembre de 2022, declaró: "Llegaremos a ustedes con un flujo interminable de cohetes, con una inundación sin límites de soldados, con millones de nuestra gente, como una ola recurrente".

Hamas bautizó el ataque terrorista del 7 de octubre, que causó más de 1100 muertes, como la "Inundación de Al-Aqsa". Sinwar, el artífice de la masacre, reportedly anticipó la respuesta de Israel. Su estrategia, según funcionarios de inteligencia israelíes y estadounidenses citados por el New York Times, es prolongar el conflicto en Gaza hasta que la reputación internacional de Israel se vea dañada y su relación con su aliado clave, Estados Unidos, se tense.

Como el Enemigo Público Número Uno de Israel, Sinwar probablemente es consciente del riesgo de ser asesinado, incluso si la guerra termina. Un funcionario de Hamas le dijo a la BBC que su elección fue un "mensaje de desafío a Israel". Minutos después del anuncio, la rama militar de Hamas afirmó haber lanzado una salva de cohetes desde Gaza hacia Israel.

La Franja de Gaza serves como la actual base de operaciones de Sinwar, lo que la convierte en un lugar desafiante para que las agencias de inteligencia israelíes lo localicen y lo eliminen. Las elecciones internas en Doha, tras la muerte de Ismail Haniyeh, llevaron a Sinwar a la liderazgo político dentro de Hamas en la Franja de Gaza.

A pesar de los desafíos para rastrearlo, el ejército y el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel han expresado públicamente su deseo de eliminar a Sinwar, a quien consideran una amenaza mayor debido a su papel en los ataques del 7 de octubre y su liderazgo sobre Hamas.

