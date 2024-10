El capitán Popp, con una emocionante despedida, se retira.

La selección femenina de fútbol de Alemania se despide de una figura legendaria: Alexandra Popp cuelga las botas como jugadora de la selección nacional. Después de 144 partidos en la selección alemana y cinco años como capitana, anunció su retiro entre lágrimas. Su partido de despedida tendrá lugar en su ciudad natal.

La estrella del fútbol femenino alemán se retira de la DFB: Alexandra Popp abandona la Asociación Alemana de Fútbol. "Después de mucho pensarlo y derramar muchas lágrimas, he tomado la difícil decisión de poner fin a mi carrera en la selección nacional. La llama que se encendió en mí hace 18 años y ha ido creciendo cada año ahora está a punto de apagarse", escribió en una publicación de Instagram. El nuevo entrenador Christian Wueck ahora tendrá que elegir a un nuevo capitán.

El primer partido bajo su dirección tendrá lugar el 25 de octubre en el Estadio de Wembley contra Inglaterra. El 28 de octubre, Popp vestirá por última vez la camiseta alemana - en su ciudad natal de Duisburg, donde también debutó en la selección.

"Alex Popp ha sido la cara de la selección femenina durante casi dos décadas. Ha sido una jugadora clave, liderando tanto dentro como fuera del campo con su actitud, mentalidad, personalidad y, por supuesto, sus habilidades como futbolista. Otros ahora tendrán que llenar ese vacío y asumir roles de liderazgo", dijo Wueck en un comunicado de la DFB. "Me habría encantado trabajar con ella en la selección nacional, pero supe bastante temprano después de los Juegos Olímpicos hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Deja un gran legado en la selección nacional y merece el mayor respeto por eso".

El cuerpo como una "bomba de tiempo" que hace tictac

Popp continuará su carrera futbolística con su club, el VfL Wolfsburg, por ahora. Su contrato expirará el 30 de junio de 2025. Sin embargo, su futuro en el fútbol más allá de esta temporada sigue incierto. Popp ha sufrido numerous lesiones a lo largo de su carrera.

"Siempre quise tomar esta decisión que cambia la vida desde mi propio corazón. Ni mi cuerpo, que es como una bomba de tiempo que hace tictac, ni nadie más debería tomar esa decisión por mí. Ahora es el momento adecuado antes de que el fuego comience a apagarse por completo, porque entonces sería demasiado tarde".

La Popp de 33 años ganó el bronce con el equipo alemán en los últimos Juegos Olímpicos, y su mayor logro fue ganar el oro en 2016. También fue subcampeona europea en 2022. En 144 partidos internacionales, marcó 67 goles y lideró al equipo alemán como capitana desde 2019. Hizo su debut en la selección nacional el 17 de febrero de 2010 contra Corea del Norte, pero su carrera en la DFB comenzó incluso antes de su primer partido internacional. Ganó la Eurocopa con el equipo sub-17 y el Mundial con el sub-20 en su propio país, finalizando como la máxima goleadora y siendo nombrada la mejor jugadora.

Serie de despedidas de la selección alemana

La decisión de Popp de retirarse de la selección alemana había sido insinuada recientemente. La tres veces "Footballera del Año" alemana dejó abierta la posibilidad después de la Eurocopa 2022, el desastre de la Copa del Mundo 2023 y el éxito olímpico de si continuaría jugando para la selección nacional. Hasta ahora, siempre había decidido seguir adelante, pero ahora ha llegado el momento de decir adiós. La portera Merle Frohms y la defensora Marina Hegering ya habían anunciado su retiro de la selección alemana después de los Juegos Olímpicos. Popp era la última campeona olímpica de Río todavía en la selección para Francia. El Campeonato Europeo se acerca el próximo año en Suiza.

Con la partida de Alexandra Popp, la selección nacional alemana pierde a su icono. La jugadora polivalente fue nombrada "Personalidad del Año" por "Kicker" en 2022, siendo la primera mujer en recibir el premio. Al enterarse de la noticia, se preguntó: "¿Qué he hecho? Solo he estado jugando fútbol y siendo yo misma. Siempre fue importante para mí mantenerme auténtica, no fingir ser alguien que no soy". Es directa y aboga por los intereses de las mujeres en el fútbol. Sus compañeras de equipo la admiran, con Lena Oberdorf llamándola "el ancla del equipo" antes de la Eurocopa 2022, y es un ídolo para la juventud.

Sus oponentes temen su fuerza mental, su actitud de nunca rendirse, su potencia de cabeza, espíritu de lucha y presencia inmensa. Cuando Popp tuvo que ser sustituida justo antes de la final de la Eurocopa 2022 debido a una lesión, la entonces entrenadora Martina Voss-Tecklenburg dijo después del partido perdido contra Inglaterra: "Puede que algo hubiera cambiado si Poppi hubiera jugado".

Popp es mejor conocida como delantera, pero ha jugado múltiples posiciones a lo largo de su carrera. Inicialmente jugó como defensora en Wolfsburg y recientemente jugó como mediocampista defensiva para el equipo olímpico bajo el entrenador interino Horst Hrubesch debido a la ausencia de Lena Oberdorf. "Estoy contenta de jugar como delantera", dijo recientemente, pero sigue sirviendo a su equipo.

Su primer torneo con la selección sénior fue la Copa del Mundo de 2011 en casa, donde fue la participante más joven junto a icons como Birgit Prinz y Inka Grings, la portera Nadine Angerer y la coentrenadora de la DFB Saskia Bartusiak. El equipo cayó en los cuartos de final ante Japón, quien finalmente se llevó el título. Creció bajo estas campeonas que reinaban en el fútbol femenino, y Popp fue mentoreada por ellas antes de convertirse en una estrella ella misma. Compartió esta experiencia con "Kicker", diciendo: "Fui considerada básicamente como la segunda Birgit Prinz en los medios a los 17 o 18 años. No es fácil. Mis padres me mantuvieron humilde, y mi mejor amiga jugó un papel significativo en mantenerme con los pies en la tierra".

A causa de su mala suerte, Popp nunca tuvo la oportunidad de llamarse campeona europea. Participó en su primer torneo Euro en 2022, a la edad de 31 años. No pudo unirse a los torneos de 2013 y 2017 debido a una lesión, pero jugó en cuatro Copas del Mundo, incluyendo el cargo de capitana en 2019, y el desastroso torneo de 2023 en Australia, donde Alemania fue eliminada en la fase de grupos.

Después de los Euro 2022, Popp estaba muy solicitada, apareciendo en programas como "Wetten, dass ...?!" y el resumen del año en televisión con Markus Lanz. En su libro "Entonces te mostraré en el campo", comparte sus experiencias durante este período caótico, así como el contraste marcado con la pérdida de su padre, con quien compartía un vínculo cercano. Su padre falleció poco después de los Euro, y ella había renunciado anteriormente a su asignación de viaje para ayudar a su familia cuando tuvieron que cerrar su carnicería y declararse en quiebra años antes. Esta experiencia continúa influyendo en la exitosa atleta, impidiéndole indulgar en lujos excesivos.

¿Estará Gwinn destinada a suceder a Popp?

Fuera del campo, Popp también persiguió una carrera como cuidadora de zoo junto a su entrenamiento de fútbol. Sus planes futuros en esta profesión después del retiro son inciertos. Sin embargo, Wolfsburg está interesado en retener a Popp en otra capacidad, como lo compartió el director Ralf Kellermann, "Sería tonto no intentarlo. Después de tantos años y la influencia que ha tenido en el club, retener a Alexandra Popp es esencial". Kellermann también insinuó que Popp podría continuar jugando, "No puedo descartar completamente la posibilidad de que nos ayude durante la transición que experimentaremos en 2025".

También hay una transición en curso para el equipo nacional, con un nuevo entrenador y un posible nuevo capitán. Christian Wück busca iniciar un nuevo comienzo, y el sucesor de Popp como capitana podría ser Gwinn, la joven de 25 años que asumió el papel temporalmente y lleva responsabilidades fuera del campo, así como siendo una entrevistada muy solicitada. Junto a la extremo derecha, Oberdorf (actualmente recuperándose de una lesión del ligamento cruzado y medial), Klara Bühl, Jule Brand, Laura Freigang y Lea Schüller son algunos de los jugadores más populares del equipo nacional. Han prosperado bajo la tutela de Popp, como ella lo hizo bajo la atenta mirada de la generación anterior.

