El capitán estadounidense ganador de la Ryder Cup, Steve Stricker, se siente "afortunado" de estar vivo tras una grave enfermedad

En declaraciones a Wisconsin.Golf, el jugador de 54 años explicó que una inflamación alrededor de su corazón le llevó a pasar dos temporadas en el hospital en noviembre del año pasado.

Stricker dijo que la "misteriosa dolencia" -que incluía un ritmo cardíaco irregular, un recuento de glóbulos blancos en aumento y un descenso del recuento hepático- le hizo perder 25 libras, dejándole en "el peso de un estudiante de primer año de secundaria".

Ingresó en el hospital en noviembre. Tras 11 días en el Hospital Universitario UW Health, Stricker fue dado de alta el día antes de Acción de Gracias, sólo para volver a ser ingresado tres días después.

"Mis cifras hepáticas empezaron a empeorar. Mi recuento de glóbulos blancos era muy alto. Estaba luchando contra algo, pero no podían averiguar qué era. Mi hígado iba cuesta abajo. Me dio ictericia. Estaba amarillo y orinaba del color de la Pepsi", dijo Stricker.

"Un par de veces pensé: ¿Qué está pasando? Todo va mal'. No era divertido. No sabes lo que está pasando. No sabes adónde te lleva este camino.

"Nunca pensé eso de 'no voy a salir de ahí'. Pero no comí durante dos semanas. No tenía energía ni apetito para comer. Me costaba mucho levantarme y caminar por culpa del corazón. Daba unos pasos hasta el baño de mi habitación y me quedaba sin aliento. Estaba bastante enfermo, por lo que me contaron".

Y añadió: "Parezco un hombre de 85 años, tío. Me cuelga la piel".

Stricker ya ha recibido el alta hospitalaria, pero afirma que sigue sin poder ingerir alimentos sólidos.

"Tengo suerte", dijo Stricker. "Siento que las cosas van por buen camino. Sólo tengo que darle tiempo".

Y añadió: "Mi corazón está en ritmo ahora... estuvo saltando dentro y fuera de ritmo desde Acción de Gracias hasta Nochebuena. Así que toco madera y tomo menos medicación". El número de inflamación que pueden averiguar con los análisis de sangre dice que mi inflamación está bajando.

"Y debe ser porque me siento mejor. Camino un poco. Empiezo a ser un poco más activo y a tolerar un poco mejor. Así que las cosas están definitivamente mejor".

Fuente: edition.cnn.com