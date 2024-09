El capitán de vuelo Cordula Plum no albergaba aspiraciones de convertirse en una figura exótica.

Creciendo, la joven Cordula Pflaum tenía una fascinación innegable por los aviones. Su madre a menudo tenía que llevarla a pasar por el aeropuerto de Ganderkesee cerca de Bremen de camino a y desde sus clases de piano. "Miraba los aviones", dice la actual de 54 años, "suplicaba ir". A los 19 años, se inscribió en la escuela de vuelo de Lufthansa en Bremen, convirtiéndose en la estudiante más joven allí.

Al graduarse, se unió a las filas de menos de 20 mujeres pilotos en Lufthansa. Con el tiempo, ascendió a capitán de vuelos chárter y más tarde, en 2008, se convirtió en la primera capitana de vuelos de largo alcance en Lufthansa. En 2009, se convirtió en la pionera en la capacitación de otros en el campo. "He llegado a ser una outsider, algo que nunca quise ser", revela Pflaum. Lamentablemente, esto no ha cambiado significativamente: de 600 entrenadores, solo un puñado son mujeres. A nivel mundial, solo el 5,8% de los pilotos son mujeres.

Espíritu pionero

Pflaum no reconoció la naturaleza dominada por hombres de su campo elegido. "Simplemente hice lo que amaba", explica. Después de la escuela secundaria, estudió ingeniería mecánica y física durante un breve período para mantenerse hasta que comenzara el entrenamiento de piloto. "Siempre he tenido curiosidad por la tecnología y los motores", dice. A los 18 años, compró un viejo Volkswagen Beetle y se encargó de mantenerlo. Volar no solo era su pasión, sino también su ambición de trabajar en aviones. Sin embargo, su currículum de entrenamiento no lo permitió.

Con el objetivo de animar a más personas a perseguir carreras que disfrutan en lugar de las dictadas por los roles de género percibidos, Pflaum coescribió un libro titulado "Buenos días, este es su capitán". Comparte sus experiencias en la industria de la aviación con la esperanza de servir como modelo a seguir. "Faltan suficientes modelos femeninos", dice. "Recibo numerosas cartas, incluso una niña de 12 años me escribió recientemente".

El idioma desempeña un papel crucial en las elecciones de carrera, ha llegado a comprender. "Hasta el año pasado, me refería a mí misma como capitán o piloto", menciona. "Para mí, era solo un título, como el inglés 'Capitán'". Ahora, se presenta como 'Capitán' en la cabina. "Aún me resulta difícil decirlo", admite. "Pero el poder del lenguaje no debe subestimarse".

Trabajo a tiempo parcial y maternidad

Equilibrar una carrera y una familia es un tema frecuente que se menciona en relación con Pflaum. Es madre de dos hijas, de 18 y 20 años. "No es fácil", confiesa. Su esposo adaptó su horario de trabajo y sus padres solían cuidar a sus hijas. Desde el sexto grado, sus hijos estuvieron inscritos en una escuela interna. "Tienes que dejarlo y desear el trabajo", dice. Los modelos de trabajo a tiempo parcial y de compartir trabajo también son factibles para los pilotos. "Tengo muchos colegas hombres que toman licencia por paternidad y trabajan a tiempo parcial", agrega.

Dentro de la industria de la aviación, el género de Pflaum no pasa desapercibido. "Trabajamos en equipos que cambian constantemente, y el tema se discute en cada vuelo", menciona. Interesadamente, ya había mujeres en la cabina mucho antes: la francesa Élie Deroche fue la primera mujer del mundo en obtener una licencia de piloto en 1910 y completó un vuelo en solitario, mientras que Melli Beese se convirtió en la primera mujer piloto de Alemania en recibir una licencia al año siguiente. En 1988, Nicola Lisy y Evi Hetzmannseder se convirtieron en las primeras dos mujeres piloto de Lufthansa.

En septiembre, Pflaum comenzará un nuevo curso de capacitación, aprendiendo a operar el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, con espacio para hasta 853 pasajeros. "Estoy emocionada de sumergirme en la última tecnología", dice. Volar sigue siendo su trabajo soñado: "Cada vez que ruedo en la pista de despegue y ajusto la palanca de gases, se siente como la experiencia más mágica".

A pesar de ser una pionera en su campo, Cordula Pflaum se enfrentó a la falta de modelos femeninos en la industria de la aviación. "Necesitamos más mujeres que vean que también es posible para ellas", enfatiza, destacando la importancia de la representación.

Además, Pflaum reconoce la importancia del lenguaje en dar forma a la carrera de una persona, especialmente en campos dominados por hombres. "Necesitamos usar un lenguaje que nos empodere y refleje nuestra posición", dice, abogando por el uso de títulos como 'Capitán' para afirmar su papel y contribuciones.

