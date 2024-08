El caos en el campus está lejos de terminar.

La renuncia de la presidenta de Columbia, Minouche Shafik, el miércoles fue impactante, no porque fuera inesperada – fue una sorpresa que hubiera sobrevivido tanto tiempo, considerando la creciente presión sobre ella para renunciar debido al manejo deficiente de la universidad de las protestas del campus el año pasado después del ataque mortal de Hamas del 7 de octubre en Israel y la guerra subsiguiente en Gaza que ha matado a decenas de miles de personas.

Lo asombroso de la renuncia de Shafik fue el momento.

Shafik renunció justo cuando los estudiantes estaban regresando al campus después de un verano relativamente tranquilo. La falta relativa de protestas en el campus durante los últimos meses llevó a muchos a creer que el trabajo de Shafik estaba a salvo.

No está claro por qué renunció ahora. Shafik, en un comunicado, dijo que el período había cobrado un "tributo considerable" a su familia. Pero no ofreció mucha explicación sobre por qué este momento, justo cuando comenzaba el año escolar, era el momento óptimo para que ella se fuera.

"Ha sido distressing—for the community, for me as president and on a personal level—to find myself, colleagues, and students the subject of threats and abuse," Shafik dijo en el comunicado.

No ha sido exactly un verano tranquilo para Columbia. Tres decanos renunciaron la semana pasada después de que la universidad los investigara por una serie de mensajes de texto que Columbia dijo que tocaban temas antisemitas. Antes, en el verano, Columbia había removido a los decanos permanentemente de sus posiciones, pero optó por no despedirlos.

Pero en comparación con las demostraciones del campus el año pasado – incluyendo campamentos, protestas, contrademonstrations, una toma de un edificio escolar, una serie de arrestos y una ceremonia de graduación a gran escala – los últimos meses han sido tranquilos.

Columbia está lejos de ser la única universidad estadounidense que luchó por determinar cómo reaccionar ante las protestas y las acusaciones de antisemitismo y actividad antiislámica rampante en el campus. Los presidentes de Harvard y la Universidad de Pennsylvania también renunciaron en el último año después de sus testimonios desastrosos en diciembre ante el Comité de Educación de la Cámara, en los que ambos ex presidentes fallaron en afirmar afirmativamente que las llamadas en el campus para el genocidio de judíos violarían las reglas de la escuela.

Shafik, que no pudo testimoniar en esa misma audiencia, testificó meses después. Aunque fue más assertiva en su condena del antisemitismo en el campus, muchos estudiantes de Columbia creyeron que sus promesas de reprimir las demostraciones pacíficas contra la devastadora guerra de Israel en Gaza habían ido demasiado lejos, lo que desencadenó una serie de protestas de gran escala que se extendieron rápidamente a campuses de todo el país.

Se convirtió en la quinta presidenta de la Ivy League en renunciar en el último año – los presidentes de Yale y Cornell también renunciaron, aunque la renuncia del presidente anterior de Yale llegó antes de las protestas del campus. La presidenta anterior de Cornell mencionó las protestas en su carta de renuncia de mayo, pero dijo que ya había estado planeando dejar el cargo.

Cómo llegamos aquí

Las llamadas para que Shafik renunciara se intensificaron después de que Columbia se convirtiera en el epicentro de las demostraciones pro-palestinas que se extendieron a campuses universitarios de todo el país. La mayoría de los manifestantes pedían desinversión de empresas que apoyan a Israel y la guerra en Gaza y llamaban la atención sobre la crisis humanitaria que se agrava en el enclave.

La presidenta saliente de Columbia fue criticada por autorizar al Departamento de Policía de Nueva York a arrestar a cientos de manifestantes en el campus de la universidad.

Un día después de que se lanzara el campamento el 17 de abril, Shafik autorizó al NYPD a arrestar a más de 100 manifestantes por un cargo preliminar de allanamiento de morada. Después del primer round de arrestos, los profesores de la universidad hicieron una huelga en apoyo de los derechos de los estudiantes a protestar pacíficamente.

Un equipo de líderes académicos encargado por Shafik para negociar con los representantes de las protestas no logró llegar a una resolución que hiciera que los estudiantes abandonaran el campamento, Shafik anunció en un comunicado el 29 de abril.

El siguiente round de arrestos atrajo aún más controversia. Alrededor de 300 manifestantes en Columbia y la universidad vecina City College fueron arrestados el 30 de abril después de que los manifestantes se atrincheraran en Hamilton Hall, un edificio académico principal en el campus. Después, Shafik fue criticada por allegadamente no permitir que los miembros de la facultad intervinieran y trataran de desescalar la situación antes de llevar a la policía al campus.

Miembros de la Universidad de Columbia de la Asociación Americana de Profesores Universitarios también drafted a motion de censura alegando que Shafik violó "los requisitos fundamentales de la libertad académica" y lanzó "un asalto sin precedentes a los derechos de los estudiantes".

Personas que instaban a la universidad a disolver los campamentos alegaban que los manifestantes habían llamado a la violencia y la intimidación física contra estudiantes y profesores judíos y proisraelíes.

Mientras tanto, muchos han dicho que las protestas estudiantiles en los campus fueron predominantemente pacíficas y que agitadores externos estaban alimentando el desorden.

Sin embargo, la respuesta al movimiento a nivel nacional fue implacable. Los líderes universitarios en docenas de campus reprimieron a los manifestantes utilizando arrestos, sanciones y diplomas diferidos. Desde los arrestos iniciales en Columbia, más de 2.400 personas han sido arrestadas en más de 50 campus universitarios en al menos 25 estados, muestra CNN data. Varios universidades también cancelaron clases y ceremonias de graduación en medio del desorden del campus.

Otro punto de controversia fue el testimonio de Shafik ante el Comité de Educación de la Cámara el 17 de abril sobre el manejo de la universidad del antisemitismo.

En un testimonio que supuestamente preparó durante meses, Shafik le dijo a los legisladores que condenaba varias declaraciones de profesores hechas en apoyo del ataque del 7 de octubre de Hamas, que dejó 1.200 personas muertas. Esto resultó en el despido de al menos un profesor, Mohamed Abdou, al final del semestre. También les dijo a los legisladores que los llamamientos al genocidio de los judíos violan el código de conducta de la universidad.

Varios legisladores encontraron las respuestas de Shafik insuficientes y la presionaron para saber por qué no se tomaron medidas más decisivas y oportunas contra los profesores, así como contra los estudiantes que supuestamente participaron en actos de antisemitismo.

Nuevas reglas en el campus y lo que el nuevo año traerá

La guerra mortal de Israel con Hamas ha aumentado en las últimas semanas y la situación en Gaza es cada vez más desesperada. El antisemitismo y la islamofobia también están aumentando en todo el mundo.

A medida que la ofensiva israelí que ha matado a familias enteras, ha profundizado una crisis humanitaria y ha convertido ciudades en wastelands continúa, es probable que las tensiones que han reverberado en todo el mundo sigan burbujeando en los campus universitarios.

En los últimos meses, varias universidades adoptaron nuevas políticas para proteger el derecho de los estudiantes a la libertad de expresión mientras se mantiene el orden en el campus y se protege a las personas del discurso de odio y las amenazas.

Por ejemplo, en Harvard, se formaron dos grupos de trabajo presidencial para recomendar cómo Harvard puede combatir el antisemitismo y la actividad anti-musulmana, anti-árabe y anti-palestina, y se urged a la universidad a tomar una serie de medidas inmediatas. También se propusieron varias formas en que Harvard puede mejorar, incluyendo un proceso disciplinario transparente, la promoción del diálogo y una serie de capacitaciones para el personal y los estudiantes.

Harvard también dijo que ya no intervendrá en cuestiones públicas que no afecten a la función principal de la Ivy League.

Otras universidades han establecido reglas similares, pero no está claro si esto limitará las protestas durante el nuevo año.

También está por verse si las universidades responderán de manera diferente a las manifestaciones en el nuevo año escolar.

El martes, un juez federal dictaminó que la Universidad de California, Los Ángeles no puede permitir que los manifestantes pro-palestinos bloqueen a los estudiantes judíos del acceso a las clases y otras partes del campus, informó la Agencia

Lea también: