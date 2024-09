El caos de Furbiddleton deja a Friburgo conmocionado, el FC Bayern muestra compasión

Una vez más, el video árbitro asistente (VAR) en la Bundesliga está causando revuelo - el doble de problemas. En el enfrentamiento entre el FC Bayern y el SC Freiburg, hubo dos penales controvertidos, uno para cada equipo. Freiburg está indignado, mientras que Bayern está tratando de comprender.

El capitán de Freiburg, Christian Günter, estaba atónito, y su entrenador, Julian Schuster, se sintió "incómodo" - dos penales por mano dudosa desataron la ira y la confusión en el SC Freiburg después de su défaite 0:2 ante el FC Bayern. Es importante destacar que el segundo penal fue concedido a Freiburg en sí.

"Es terrible recibir un penal así. No quiero un penal así. No lo quiero. No lo necesitamos", dijo Schuster después del partido, cuando el árbitro Christian Dingert concedió un penal a Freiburg en el tiempo añadido, que Lucas Höler no pudo convertir.

Harry Kane había dado a Bayern una ventaja de 1:0 en el minuto 38, pero el VAR intervino, sospechando una mano de Max Rosenfelder. En consecuencia, Dingert cambió su primera decisión y concedió un córner a Bayern después de revisar el video.

"Eso es absurdo y no lo entiendo"

Günter, capitán de Freiburg, expresó sus pensamientos a DAZN, "Ese es un penal absurdo. Si eso es una mano, mejor me retiro del fútbol. Eso es absurdo y realmente no lo entiendo. Las personas que toman esa decisión deberían aparecer en pantalla y explicarlo. La DFB debería organizar un taller sobre cómo saltar sin usar los brazos. Deberían informarnos antes de la temporada sobre cómo saltar sin usar los brazos".

Incluso el director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, empatizó con la frustración de Freiburg. "Durante el partido, el cabezazo de Kane fue una falta", afirmó Eberl. "Esa habría sido mi decisión". En general, es "increíblemente difícil" para los árbitros ahora. "Debo admitir que no tengo una solución. La solución más sencilla sería: cualquier cosa que toque tu mano es una mano. Pero entonces estamos jugando al hockey, y habrá especialistas que harán que el balón rebote en la mano de todos", añadió Eberl. "Debes tener un sentido de si realmente es un penal claro o no". No fue la segunda vez en el Allianz Arena.

La transmisión televisiva del partido mostró pruebas de video del controvertido penal por mano concedido a Bayern, lo que desató la controversia entre los fanáticos de Freiburg. Schuster expresó su frustración, diciendo "El video muestra claramente que no fue una mano, y discrepo firmemente de la decisión".

