- El cantante Robbie Williams se cierra los labios con un político del Partido Verde

La estrella del pop Robbie Williams dejó encantada a una experimentada política del Partido Verde en Hamburgo con un beso y una canción dedicada. La copresidenta del Partido Verde en Hamburgo, Jenny Jasberg, es una ferviente fanática del ícono musical desde hace años y estuvo en primera fila en un concierto de la ciudad. Después del espectáculo, compartió en Instagram: "Robbie Williams me reconoció, me plantó un beso, me dedicó 'She's the One'... Ahora puedo retirarme en paz. ¿Qué más se puede desear?", a los 41 años.

En el video de la publicación de Instagram, se ve a Jenny tomando la mano de Williams y escuchándolo susurrar "Jenny, Jenny, Jenny". Él le pregunta si puede dedicarle la canción y termina con un agradecido "Eres un encanto". Esto se sigue de un beso en la mejilla.

Un representante del Partido Verde confirmó que Jasberg es una acérrima fanática de Williams y su banda Take That. La política le dijo a Bild: "Robbie estuvo con nosotros durante unos tres minutos. Hablaron con nosotros casualmente y llenaron nuestro tiempo con numerous jokes".

Después de compartir su emocionante encuentro con Robbie Williams en Instagram, Jenny Jasberg expresó su satisfacción, diciendo: "He cumplido todo lo que quería con Robbie Williams cantándome". Durante el concierto, la estrella del pop Robbie Williams destacó a Jenny Jasberg entre la multitud, dedicándole su éxito 'She's the One'.

