El cantante de rock estadounidense Jack Russell ha muerto.

La canción "Once Bitten Twice Shy" casi le otorga a la banda de rock Great White un Grammy y los llevó al quinto puesto en las listas de Billboard en 1989. Hace apenas un mes, el cantante Jack Russell anunció su retiro de la industria musical. Ahora, el cantante ha fallecido a los 63 años.

El cantante estadounidense y líder de Great White, Jack Russell, ha fallecido. Murió tranquilamente en presencia de su familia y dos amigos, según anunció su familia en su página oficial de Facebook. Russell falleció a causa de la enfermedad de Lewy y su acompañante atrofia multisistémica, informó su biógrafo K. L. Doty a los medios "New York Times" y "Rolling Stone". La banda de los 80, conocida por su relación con un trágico incendio en un club nocturno, fue fundada por Russell y el guitarrista Mark Kendall. Su mayor éxito, "Once Bitten Twice Shy", un cover de la canción de Ian Hunter, alcanzó el quinto puesto en las listas de Billboard de EE. UU. en 1989 y obtuvo una nominación al Grammy. La banda se disolvió oficialmente en 2001, pero continuó tocando como Jack Russell's Great White con una alineación cambiada.

El punto más bajo de la carrera de la banda llegó en 2003 cuando un incendio y una posterior estampida en su concierto en The Station nightclub en West Warwick, Rhode Island, causó 100 muertes. Los fuegos artificiales encendieron el techo del club, y entre los muertos estaba el guitarrista de la banda, Ty Longley. Más tarde, la banda recaudó donaciones de sus conciertos para las familias de las víctimas.

En julio, Russell reveló públicamente sus enfermedades y anunció su retiro de la industria musical. "No puedo actuar al nivel que me gustaría y que merecen", escribió en Instagram. "No hay palabras para expresar mi gratitud por los muchos años de memorias, amor y apoyo".

La enfermedad de Lewy se asemeja a la enfermedad de Alzheimer, con pacientes que experimentan pérdida de memoria progresiva, síntomas psicóticos o trastornos del movimiento, según la Sociedad Alemana de Alzheimer. La atrofia multisistémica es una enfermedad poco común, similar al Parkinson.

