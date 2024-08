- El cantante de rock estadounidense Jack Russell ha muerto.

El cantante estadounidense y líder de la banda de rock Great White, Jack Russell, ha fallecido. Según se anunció en la página oficial de Facebook del músico, falleció tranquilamente en presencia de su familia y dos amigos.

El músico falleció a causa de la enfermedad de cuerpo de Lewy y la atrofia multisistémica asociada, según informó su biógrafo K. L. Doty a "The New York Times" y "Rolling Stone".

Él realizó giras como Jack Russell's Great White

Según medios de comunicación de EE. UU., el cantante fundó la banda Great White junto al guitarrista Mark Kendall. El mayor éxito del grupo, "Once Bitten Twice Shy", una versión de la canción del mismo título del cantante Ian Hunter, alcanzó el número cinco en las listas de Billboard de EE. UU. en 1989. La banda fue nominada a un Grammy por esta canción. En 2001, el grupo se disolvió oficialmente pero continuó realizando giras como Jack Russell's Great White con una alineación cambiada.

La carrera de la banda tocó fondo en 2003 cuando un incendio y una estampida posterior durante su concierto en The Station nightclub en West Warwick, Rhode Island, causaron la muerte de 100 personas. Los fuegos artificiales encendieron el techo del club, con el guitarrista de la banda Ty Longley entre las víctimas. Más tarde, la banda también recaudó fondos para las familias de las víctimas a través de sus conciertos.

En julio, Russell reveló públicamente sus enfermedades y anunció su retiro de la industria musical. "No puedo actuar al nivel que me gustaría y que merecéis", escribió en Instagram. "Las palabras no pueden expresar mi gratitud por los muchos años de recuerdos, amor y apoyo".

La enfermedad de cuerpo de Lewy se asemeja a la enfermedad de Alzheimer, con los pacientes experimentando una pérdida de memoria progresiva junto con síntomas psicóticos o trastornos del movimiento, según la Sociedad Alemana de Alzheimer. La atrofia multisistémica es una enfermedad poco común, parecida a la de Parkinson.

